Filme chinês sobre unidade "maligna" da 2ª Guerra Mundial pode inflamar tensões com Japão

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - O filme "Evil Unbound", que retrata a guerra bacteriológica japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu um recorde de bilheteria no primeiro dia entre os filmes de guerra lançados na China este ano, à medida que Pequim procura destacar as ações de Tóquio durante a guerra e o que chama de falta de responsabilização.

O filme dramatiza a base de pesquisa militar japonesa Unidade 731, no nordeste da China, que era notória pelos experimentos com seres humanos vivos. "Evil Unbound" arrecadou mais de 345 milhões de iuanes (US$48,5 milhões) na quinta-feira, de acordo com a plataforma de venda de ingressos Maoyan.

A representação corre o risco de inflamar as tensões entre a China e o Japão, que ocupou partes da China antes e durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a mídia estatal chinesa, a Unidade 731 realizou testes entre meados da década de 1930 e 1945 com cerca de 3.000 prisioneiros chineses, coreanos, russos e mongóis para desenvolver armas bacteriológicas, incluindo bombas de antraz e peste bubônica. Nenhum deles sobreviveu aos experimentos.

O Ministério das Relações Exteriores do Japão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o filme e sobre as atividades da Unidade 731.

O primeiro-ministro Shigeru Ishiba, questionado no Parlamento neste ano sobre as ações da Unidade 731, disse que os meios para verificar os fatos foram "perdidos com a história", informou a mídia japonesa.

"O filme enfoca as atrocidades cometidas durante a guerra pela Unidade 731 do Japão, expondo verdades há muito tempo ocultas em certos países e servindo como parte dos esforços da China para promover a justiça histórica e fortalecer sua voz no cenário global", escreveu o Global Times, estatal, citando um professor associado da Universidade Normal de Nanjing, Zhang Peng.

O filme acompanha as tribulações do prisioneiro chinês fictício Wang Yongzhan, descrito como um herói antijaponês que lidera os prisioneiros em uma fuga. Várias cenas de tortura são mostradas quando Wang descobre laboratórios e um crematório.

O filme está programado para ser lançado em vários países, incluindo Austrália, Estados Unidos, Cingapura e Coreia do Sul. Ele não será exibido no Japão.