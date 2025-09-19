Regras de Bieber, Junior contra anistia e Taylor agitam semana do famosos

Esta semana tem fofoca com Justin Bieber, 31, ditando as regras da sua família, entrada inusitada de Taylor Swift, 35, no jogo do noivo e Junior Lima, 41, se manifestando no The Town. Fernanda Braz Soares comentou as fofocas dos famosos para Splash.

O que aconteceu

Taylor Swift entrou escoltada atrás de um biombo no jogo do noivo, Travis Kelce, 35. Na partida do Chiefs contra o Eagles, no domingo (14), a cantora passou escondida pelos corredores até a área VIP do Arrowhead Stadium.

A cantora já se escondeu em uma mala preta e em container de equipamentos para evitar as multidões. Em 2018, os fãs descobriram que ela estava literalmente sendo carregada em uma mala preta de transporte de carga para escapar dos paparazzi em Nova York. Em 2023, na The Eras Tour, ela ia até o palco em um carrinho de equipamentos.

Taylor Swift em carrinho que ia para o palco durante a The Eras Tour Imagem: Reprodução

O repertório de kit de mágicas do Gugu está completo: mala, container, divisória portátil. Fernanda Braz Soares

Justin Bieber publicou no X os dez princípios que guiam sua família. O marido de Hailey Bieber, 28, e pai de Jack Blues, de 1 ano, fez a postagem em meio a rumores sobre sua saúde física e mental e possíveis problemas de dependência química.

Nada como uma lista de valores para servir de cortina de fumaça espiritual. Fernanda Braz Soares

Entre os princípios estão: descanso como forma de adoração, foco na longevidade, ritmo de vida sustentável, saúde física, bem-estar, inovação, superação da dor, serviço ao próximo, generosidade e até "fazer as pessoas sentirem que podem voar".

No Brasil, Junior Lima se apresentou no The Town e aproveitou o palco para se manifestar: "Anistia é o caralh, prra!"*. A declaração do cantor foi recebida com gritos e aplausos do público.

A fala trouxe à tona uma questão: "Qual é, afinal, a lenda dessa paixão política da família Xororó?", disse Fernanda. Chitãozinho, da dupla com seu pai, em 2022 esteve em encontro de sertanejos com Bolsonaro. Junior reagiu na época: "Novos estudos apontam: toda família tem um tiozão do Zap".