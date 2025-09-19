Fernanda Lima esclarece fala sobre separação: 'Meu casamento está bem'

Fernanda Lima, 48, manifestou-se sobre a repercussão de sua fala recente, a respeito da possibilidade de se separar de Rodrigo Hilbert, 45, em algum momento.

O que aconteceu

A apresentadora esclareceu que, ao contrário do que muitos conjecturaram, seu casamento com o ator vai muito bem. "Divagação com o contexto todo. Meu casamento está muito bem, obrigada, viu, gente?", escreveu ela, nos stories de seu Instagram.

Ela acrescentou que apenas quis propor uma reflexão sobre o tema para as novas gerações. "Isso [o fato de estar bem casada] não me impede de refletir, para que as jovens mulheres pensem sobre isso. Obrigada, de nada."

A polêmica teve início quando Fernanda falou que buscaria seguir em frente caso sua relação com Hilbert chegasse ao fim. "Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais bom, vamos em frente. Fico pensando que seja lá o que for acontecer, quero me construir para ter autonomia emocional e financeira. A ideia que foi construída de que a gente precisa estar casada, que precisamos de um homem, que a gente não é ninguém sem um homem... Precisamos destruir isso para gerações futuras", declarou ela ao podcast Pod Falar (YouTube).