Topo

Entretenimento

Ex-sogra de Kamylinha recorda briga com Hytalo Santos por tatuagem do filho

Hytalo Santos teria pressionado Bernardo Cacella a tatuar nome de Kamylinha - Marcelo Gonçalves/Folhapress
Hytalo Santos teria pressionado Bernardo Cacella a tatuar nome de Kamylinha Imagem: Marcelo Gonçalves/Folhapress
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

19/09/2025 19h03

Daniela Cacella recordou um desentendimento que teve com Hytalo Santos, 28, por uma questão envolvendo o namoro de seu filho Bernardo, 17, com Kamylinha Santos, 18.

O que aconteceu

Ela acusou Hytalo de ter pressionado Bernardo o tatuar o nome da então namorada — fato que a enfureceu na época. "A hora que ele apareceu com uma tatuagem, exatamente aqui onde eu tenho essa flor, eu só berrei para a internet. O que me incomodou foi tirar a minha autoridade", recordou, em entrevista ao podcast Pod Isso, Karen? (YouTube).

Daniela entende que, à época da confusão, sua reação não foi compreendida pelos internautas. "Na época, com o meu problema com ele, eu fiquei sozinha. Fui eu, a louca, desequilibrada, né? Hoje, eu bato até palma para o Felca, porque ele conseguiu [o apoio popular contra Hytalo]."

Relacionadas

Lucas Leto comenta beijos que trocou com Alvaro: 'Natural e sem mistério'

Filha de Faustão vai se casar neste sábado: 'Ele vai me levar até o altar'

Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e é hospitalizado: Sem capacete

Ela deixou claro que, até então, nunca havia sido contra a relação entre Bernardo e Kamylinha. "O Bernardo estava apaixonado, gostando realmente da Kamila. Nós viajamos para os Estados Unidos e eu, inclusive, ajudei ele a comprar vários presentes para ela. Na volta, ele pediu: 'Por favor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar uns dias agora com ela, porque a gente ficou quase um mês e pouco lá fora'. E eu deixei."

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 20/9 a 27/9

Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster: 'Foi uma dor intensa'

Antes de abuso, Kami leva rasteira dolorosa e inesperada em 'Dona de Mim'

Republicano Ted Cruz compara presidente da FCC a um chefe da máfia por ameaças contra emissoras

Ex-sogra de Kamylinha recorda briga com Hytalo Santos por tatuagem do filho

'Morte e Vida Madalena' é comédia que nos lembra de rir da própria desgraça

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 20/9 a 27/9

Xuxa rebate crítica sobre flacidez no corpo: 'Tem que ver o resto, tá pior'

Rapper confirmado no Lolla cancela turnê após corpo encontrado em seu carro

Escorraçada, Dita ganha ajuda de homem maravilhoso em 'Êta Mundo Melhor!'

3 bombas na trama de Freitas: personagem comete crime e revira 'Vale Tudo'