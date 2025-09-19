Ex-sogra de Kamylinha recorda briga com Hytalo Santos por tatuagem do filho

Daniela Cacella recordou um desentendimento que teve com Hytalo Santos, 28, por uma questão envolvendo o namoro de seu filho Bernardo, 17, com Kamylinha Santos, 18.

O que aconteceu

Ela acusou Hytalo de ter pressionado Bernardo o tatuar o nome da então namorada — fato que a enfureceu na época. "A hora que ele apareceu com uma tatuagem, exatamente aqui onde eu tenho essa flor, eu só berrei para a internet. O que me incomodou foi tirar a minha autoridade", recordou, em entrevista ao podcast Pod Isso, Karen? (YouTube).

Daniela entende que, à época da confusão, sua reação não foi compreendida pelos internautas. "Na época, com o meu problema com ele, eu fiquei sozinha. Fui eu, a louca, desequilibrada, né? Hoje, eu bato até palma para o Felca, porque ele conseguiu [o apoio popular contra Hytalo]."

Ela deixou claro que, até então, nunca havia sido contra a relação entre Bernardo e Kamylinha. "O Bernardo estava apaixonado, gostando realmente da Kamila. Nós viajamos para os Estados Unidos e eu, inclusive, ajudei ele a comprar vários presentes para ela. Na volta, ele pediu: 'Por favor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar uns dias agora com ela, porque a gente ficou quase um mês e pouco lá fora'. E eu deixei."