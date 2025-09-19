Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

19/09/2025

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (19) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos. Rogério anuncia a Dita que não poderá mais contratá-la na rádio. Dita confronta Olímpia, que exige que Margarida expulse Dita da pensão. Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

