Esposa de Amado Batista sobre amor: 'Outros homens se tornaram invisíveis'

Calita Franciele, 23, contou detalhes do relacionamento com Amado Batista, 74, meses após cerimônia de casamento.

O que aconteceu

Miss Universo Mato Grosso 2024 afirma ver como "motivo de orgulho" ser reconhecida como "a esposa do Amado". "Porém, devemos ser quem somos, independentemente de quem estamos", completou a moça, em entrevista à Quem.

Felizmente, novas portas se abriram e a valorização aumentou [desde o casamento], então escolhi lidar da melhor forma, trabalhando e realizando sonhos.

Calita também relembrou o momento em que soube que a relação era fruto de um amor verdadeiro. "Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos".