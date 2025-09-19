Topo

Escorraçada duas vezes: Dita tem dia de desgraças em 'Êta Mundo Melhor!'

Dita (Jennifer Nascimento) e Candinho (Sérgio Guizé) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Dita (Jennifer Nascimento) e Candinho (Sérgio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 09h38

O capítulo de hoje (19) não será nada fácil para Dita (Jennifer Nascimento). Veja o que acontece com ela em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Rogério anuncia a Dita que não poderá mais contratá-la na rádio. Essa será a primeira injustiça que afetará a vida da amada de Candinho (Sérgio Guizé) no atual momento da trama das 18h.

Dita confronta Olímpia, mas essa estratégia causará outra reviravolta. Olímpia, ardilosa, exige que Margarida expulse Dita da pensão. Com isso, a cantora deverá encontrar outro lugar para morar.

Ainda na sexta-feira, ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos.

Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

