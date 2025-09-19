Topo

Escorraçada, Dita ganha ajuda de homem maravilhoso em 'Êta Mundo Melhor!'

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 18h25

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sábado (20) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Margarida avisa a Dita que ela terá que sair da pensão. Logo depois, Quitéria conta a Candinho que Dita se incomodou com a proximidade dele com Zulma.

Sem ter onde morar, Dita aceita o convite de Candinho para se mudar para a casa dele. O casal se reaproxima de vez, mas recebe um 'balde de água fria' sobre o relacionamento.

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Isso está previsto para acontecer na segunda-feira (22).

Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' - Fábio Rocha/Globo - Fábio Rocha/Globo
Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste sábado, Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes. Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos.

Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele. Quinzinho revela a Cunegundes que encontrou o mapa das esmeraldas, e Asdrúbal surpreende os dois. Estela conhece Carmem.

Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês planejam se livrar do Barão. Tobias pede que Francine fique de olho em Sônia.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

