Astro de 'Demon Slayer', Natsuki Hanae comenta sobre Tanjiro e o Brasil

Atualmente o ator de voz japonês Natsuki Hanae é um dos nomes mais disputados pelas produções asiáticas. Atualmente ele encarna o desafio de dois protagonistas bem distintos, o Okarun de 'Dan Da Dan' e o Tanjiro de 'Demon Slayer', e recentemente ele esteve empenhado na divulgação do mais novo filme da franquia dos caçadores de demônios.

Splash teve a oportunidade de entrevistar Hanae durante a pré-estreia de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito' realizada na Cidade do México e te conta como foi o papo:

O que Natsuki Hanae falou?

Embora seja uma das grandes vozes atuais dos animes, Hanae tem um jeito mais tímido. Mesmo assim, distribuiu sorrisos e simpatia para os fãs que lotaram a arena montada para a pré-estreia do longa. Após a exibição do filme, houve a chance de ouvir mais do ator em uma coletiva de imprensa e, posteriormente, uma entrevista solo.

Hanae inclusive ficou feliz e surpreso quando Splash o cumprimentou em japonês antes da entrevista cara a cara. "Muito prazer em te conhecer", disse em seu idioma. Perguntado sobre qual é a mensagem de "Demon Slayer" para ele, Natsuki não hesitou em dar uma explicação:

Acredito que o anime tenta transmitir uma mensagem de cooperação entre as pessoas. Unir forças para conquistar um objetivo. É algo universal, todas as pessoas do mundo podem entender essa mensagem. Natsuki Hanae

Imagem de divulgação da 4ª temporada de "Demon Slayer" Imagem: Divulgação/ufotable

Momentos favoritos do anime

Sendo responsável por dar voz ao protagonista de "Demon Slayer", Hanae tem uma coleção de momentos do personagem que considera especiais. Quando foi questionado sobre qual parte do anime mais lhe causou emoção, o ator respondeu:

A cena que mais me marcou foi no arco da Vila dos Ferreiros quando Nezuko aparece em meio à luz do sol. O encontro dos irmãos me comoveu". Natsuki Hanae

Natsuki também é conhecido por dar gritos e golpes muito potentes em cenas de ação, mas revelou que uma luta em especial foi mais marcante. "No arco da Vila dos Ferreiros, quando Tanjiro lembra de um conselho que ouviu de Zenitsu. Quando ele utiliza a técnica de respiração de relâmpago e do Deus do Fogo ao mesmo tempo. É especial porque o Tanjiro também pode receber conselhos de aliados".

Um alô para o Brasil

O ator testemunhou o carinho dos fãs mexicanos durante o evento, mas e como ficam os brasileiros? "O Brasil é o país que está do outro lado da Terra em comparação ao Japão. Saber que 'Demon Slayer' chegou até lá me deixa muito feliz. Espero que os fãs brasileiros continuem apoiando 'Demon Slayer'", declarou.

*Jornalista viajou à Cidade do México a convite da Crunchyroll