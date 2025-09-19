Em meio à guerra na TCA, Consuêlo rouba a cena e realiza sonho em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo

Amanhã, sábado (20), Consuêlo, personagem de Belize Pombal, ganha chance de ouro em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete (Débora Bloch) promove Consuêlo a assessora da presidência. Isso acontece pouco antes da empresária sofrer um atentado enquanto dirige.

Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete. A oportunidade vai ajudar a esposa de Jarbas (Leandro Firmino) a realizar alguns sonhos, como ajudar sua família.

Após o novo cargo, inclusive, ela contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela (Jessica Marques).

Jarbas (Leandro Firmino), André (Breno Ferreira), Consuelo (Belize Pombal) e Daniela (Jessica Marques) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste sábado, Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.