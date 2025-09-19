Topo

Entretenimento

Em meio à guerra na TCA, Consuêlo rouba a cena e realiza sonho em Vale Tudo

Consuêlo (Belize Pombal) em "Vale Tudo" - Globo/ Fábio Rocha
Consuêlo (Belize Pombal) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/ Fábio Rocha
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 21h00

Amanhã, sábado (20), Consuêlo, personagem de Belize Pombal, ganha chance de ouro em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete (Débora Bloch) promove Consuêlo a assessora da presidência. Isso acontece pouco antes da empresária sofrer um atentado enquanto dirige.

Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete. A oportunidade vai ajudar a esposa de Jarbas (Leandro Firmino) a realizar alguns sonhos, como ajudar sua família.

Relacionadas

Maior cobra de 'Vale Tudo', Mário Sérgio planta semente do mal em Freitas

Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

3 bombas na trama de Freitas: personagem comete crime e revira 'Vale Tudo'

Após o novo cargo, inclusive, ela contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela (Jessica Marques).

Jarbas (Leandro Firmino), André (Breno Ferreira), Consuelo (Belize Pombal) e Daniela (Jessica Marques) em 'Vale Tudo' - Fábio Rocha/Globo - Fábio Rocha/Globo
Jarbas (Leandro Firmino), André (Breno Ferreira), Consuelo (Belize Pombal) e Daniela (Jessica Marques) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste sábado, Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 91 votos
12,09%
Reprodução/Globo
12,09%
Reprodução/Globo
28,57%
Reprodução/Globo
47,25%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

A Fazenda 17: Regra quebrada em Prova de Imunidade anula imunidade de peão

A Fazenda 2025: Gaby Spanic ameaça enforcar peoa

Astro de As Branquelas choca ao dizer por que não quer continuação do filme

Em meio à guerra na TCA, Consuêlo rouba a cena e realiza sonho em Vale Tudo

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 20/9 a 27/9

Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster: 'Foi uma dor intensa'

Antes de abuso, Kami leva rasteira dolorosa e inesperada em 'Dona de Mim'

Republicano Ted Cruz compara presidente da FCC a um chefe da máfia por ameaças contra emissoras

Ex-sogra de Kamylinha recorda briga com Hytalo Santos por tatuagem do filho

'Morte e Vida Madalena' é comédia que nos lembra de rir da própria desgraça

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 20/9 a 27/9