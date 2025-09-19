'Dudu planeja gerar punições pra gerar entretenimento', diz Bárbara Saryne

Dudu Camargo começou A Fazenda causando, e tem planejado que os peões enfrentem situações com punições só pra agitar o jogo, opinam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Enquanto os participantes da baia não puderam competir, Dudu Camargo e Yoná planejaram novas punições.

E aí, nós temos o plano do Dudu e da Yoná pra provocar a nova punição. Na tarde de ontem, os dois conversaram sobre provocar. Enfim, a ideia é que isso aconteça após a festa. A Yoná pretende pular na piscina, e o Dudu diz que é legal estar na baia, porque eles têm mais possibilidade de gerar punições e que tem o poder nas mãos. Chico Barney

Bárbara explica que, para Dudu, causar punição é uma estratégia de entretenimento. "O plano dele não é nenhuma vingança, é mais pra entregar entretenimento, né? Pra preencher o espaço do programa."

Segundo Chico Barney, Dudu enxerga na punição coletiva uma chance de marcar presença no reality: "A ideia do Dudu é fazer isso sem ninguém ver, então o plano é eles dormirem no chão da baia para não fazer barulho na hora de sair e lá fora vão limpar as pegadas da água."

E uma outra coisa que ele disse, ele falou assim, 'não basta a gente fazer a punição, a gente tem que deixar a galera sem saber quem foi, porque é isso que dá audiência, é isso que é legal'. Então ele quer tipo uma enquete, pra que lá dentro eles fiquem até na dúvida se foi o Dudu, se foi a Yoná, entendeu? Bárbara Saryne

