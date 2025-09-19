Topo

'Dona de Mim': prestes a morrer, Rosa recupera memória para detonar Jaques

Rosa (Suely Franco) e Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Rosa (Suely Franco) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 10h22

Ainda que acometida pelo Alzheimer, Rosa vai ter um lapso de consciência no capítulo que vai ao ar hoje (19) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Rosa tomará as dores de Leo e Samuel, que são demitidos da Boaz de forma truculenta. A mocinha deixa a fábrica e, em seguida, Jaques demite Samuel da diretoria de operações. No fim do capítulo, o vilão também encerra o contrato de Kami.

A avó de Samuel recupera sua memória de forma súbita e fica sabendo de tudo o que houve. Samuel conta que foi demitido por Jaques e os planos maquiavélicos do tio.

Com isso, Rosa não pensa duas vezes antes de confrontar Jaques. Porém, como sempre, o crápula tenta persuadir a mãe sem dó nem piedade. Inescrupuloso, ele garante à mãe que transformará a Boaz para algo melhor.

Por conta do avanço da doença, Rosa tem buscado preparar a família. Nos próximos capítulos, Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia.

Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim'
Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta sexta, Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos.

O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

