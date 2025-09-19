Topo

Entretenimento

Compositor Brett James morre aos 57 anos em acidente de avião nos EUA

Brett James morre em um acidente de avião - Arquivo Alamy
Brett James morre em um acidente de avião Imagem: Arquivo Alamy
do UOL

De Splash, em São Paulo

19/09/2025 11h34

Brett James, compositor de "Jesus, Take the Wheel", morreu em um acidente de avião, nos Estados Unidos, ontem, segundo confirmaram as autoridades à NBC News.

O que aconteceu

Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte esteve no local do acidente, perto de Franklin, e confirmou três mortes. As outras duas vítimas são: Melody Carole e Meryl Maxwell Wilson.

Ainda não se sabe a causa do acidente.

Carreira

Carreira de James foi marcada por parcerias de sucesso e inúmeros prêmios. A primeira canção a alcançar o primeiro lugar nas paradas foi "Who I Am", gravada por Jessica Andrews em 2001.

No entanto, seu trabalho mais conhecido é "Jesus, Take The Wheel"—sucesso na voz de Carrie Underwood em 2006. A canção lhe rendeu o Grammy de melhor canção country.

Ao longo da trajetória, um renomado elenco de estrelas da música country gravou suas composições, incluindo Faith Hill, Kenny Chesney e Tim McGraw, com várias delas chegando ao topo das paradas do gênero. O artista Dierks Bentley destacou que James era "um dos melhores cantores e compositores".

Em reconhecimento à contribuição para a música, Brett James foi incluído no Hall da Fama dos Compositores de Nashville em 2020.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Jimmy Fallon e Stephen Colbert ironizam suspensão de Jimmy Kimmel e apoiam apresentador

'Dudu planeja gerar punições pra gerar entretenimento', diz Bárbara Saryne

Quem é ex-estrela de filmes adultos que se converteu ao islamismo?

Astro de 'Demon Slayer', Natsuki Hanae comenta sobre Tanjiro e o Brasil

Atriz que fez Rosana em 'Terra Nostra' tem 2ª carreira e uma irmã famosa

Prova da Fazenda foi tão chata, que Chico mudou de canal: 'Chumbreguinha'

A Fazenda: Dudu Camargo fala de demissões no SBT após morte de Silvio

Compositor Brett James morre aos 57 anos em acidente de avião nos EUA

Filme chinês sobre unidade "maligna" da 2ª Guerra Mundial pode inflamar tensões com Japão

Gabriel Smaniotto é eliminado do 'Estrela da Casa'

Filha de Faustão vai se casar neste sábado: 'Ele vai me levar até o altar'