Compositor Brett James morre aos 57 anos em acidente de avião nos EUA
Brett James, compositor de "Jesus, Take the Wheel", morreu em um acidente de avião, nos Estados Unidos, ontem, segundo confirmaram as autoridades à NBC News.
O que aconteceu
Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte esteve no local do acidente, perto de Franklin, e confirmou três mortes. As outras duas vítimas são: Melody Carole e Meryl Maxwell Wilson.
Ainda não se sabe a causa do acidente.
Carreira
Carreira de James foi marcada por parcerias de sucesso e inúmeros prêmios. A primeira canção a alcançar o primeiro lugar nas paradas foi "Who I Am", gravada por Jessica Andrews em 2001.
No entanto, seu trabalho mais conhecido é "Jesus, Take The Wheel"—sucesso na voz de Carrie Underwood em 2006. A canção lhe rendeu o Grammy de melhor canção country.
Ao longo da trajetória, um renomado elenco de estrelas da música country gravou suas composições, incluindo Faith Hill, Kenny Chesney e Tim McGraw, com várias delas chegando ao topo das paradas do gênero. O artista Dierks Bentley destacou que James era "um dos melhores cantores e compositores".
Em reconhecimento à contribuição para a música, Brett James foi incluído no Hall da Fama dos Compositores de Nashville em 2020.