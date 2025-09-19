Topo

Entretenimento

Cineasta Tim Burton e atriz Monica Bellucci anunciam separação

Cineasta Tim Burton e atriz Monica Bellucci anunciam separação - Reprodução/Instagram/@monicabellucciofficiel
Cineasta Tim Burton e atriz Monica Bellucci anunciam separação Imagem: Reprodução/Instagram/@monicabellucciofficiel

19/09/2025 08h34

O diretor americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciaram o fim do relacionamento, hoje, por meio de um comunicado enviado à AFP.

O que aconteceu

"Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar", afirmaram as duas estrelas em um comunicado conjunto.

Diretor de "Edward Mãos de Tesoura" e a atriz de "Irreversível" se conheceram no Festival Lumière em Lyon, no leste da França, em outubro de 2022, quando a atriz entregou ao cineasta um prêmio pelo conjunto de sua carreira. Burton e Bellucci iniciaram um relacionamento, que incluiu uma colaboração artística no filme "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (2024).

Na sequência de "Os Fantasmas se Divertem", filme dirigido por Tim Burton em 1988, Monica Bellucci interpreta Delores, uma criatura maléfica com ares de Frankenstein determinada a se vingar de seu ex-marido Beetlejuice (Michael Keaton).

O diretor, 67 anos, teve um longo relacionamento com a atriz britânica Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. O casal tem dois filhos.

Bellucci, 60 anos, foi casada por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, com quem tem duas filhas.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

'Vale Tudo' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Jojo ironiza pedido de provas contra PT após audiência: 'Não enche o saco'

'Vale Tudo': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)

'Dona de Mim': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)

'Êta Mundo Melhor!': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)

'Dona de Mim' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Yoná, Gabily e Rayane brigam em 'A Fazenda 17'

Em preparação para o Carnaval, Juju Salimeni faz procedimento no bumbum

Cineasta Tim Burton e atriz Monica Bellucci anunciam separação

'Êta Mundo Melhor!' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira