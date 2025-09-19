Topo

Chico Buarque, Gil e Caetano irão à manifestação contra PEC da Blindagem

Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil confirmam presença em manifestação - Reprodução/Instagram, Pedro Gomes/Redferns e reprodução/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

19/09/2025 16h05

Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso vão participar de uma manifestação marcada para o domingo (21) no Rio de Janeiro. Políticos, artistas e movimentos sociais convocaram atos no domingo em ao menos 16 capitais contra os avanços da PEC da Blindagem e do PL da anistia.

O que aconteceu

Eles estarão presentes na manifestação que acontecerá às 14h00 no posto 5 de Copacabana, zona sul do Rio. Um trio elétrico estará disponível no local para os artistas que participarão do ato, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Caetano Veloso compartilhou uma postagem no Instagram confirmando a presença do trio. "Grande parte da população brasileira não admite um negócio como esse. Estão levando à frente um projeto de anistia", afirmou o músico em vídeo divulgado em seus stories no Instagram. Chico também publicou a mesma imagem.

O que é a PEC da Blindagem

A PEC da Blindagem dificulta a investigação de parlamentares e presidentes de partidos suspeitos de cometer crimes. Ela foi aprovada na Câmara por 353 votos a 134 no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo. Agora, segue para o Senado.

Ela impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A corte só poderá fazê-lo se a Câmara, no caso de deputados, ou o Senado, no caso de senadores, autorizar. Hoje, parlamentares são julgados pelo STF por quaisquer crimes imputados a eles.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. A decisão se dará por maioria absoluta. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara.

