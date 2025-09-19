Brett Goldstein encontra química instantânea com Imogen Poots no romance "Por Inteiro"
Por Rollo Ross e Danielle Broadway
LOS ANGELES (Reuters) - A química entre os atores Brett Goldstein e Imogen Poots no filme romântico "Por Inteiro" foi muito natural para Goldstein.
"Achei que ela (Poots) seria muito séria porque já fez muitos filmes sérios", disse o ator de "Ted Lasso" à Reuters.
"Mas ela era muito engraçada e, em cinco minutos, estávamos chorando de rir e eu realmente senti que já a conhecia", declarou ele.
O filme distribuído pela Apple TV+ acompanha dois melhores amigos da faculdade: Laura, interpretada por Poots, e Simon, retratado por Goldstein, que têm uma química inegável.
No entanto, Laura faz um teste que determina que sua alma gêmea é Lukas, interpretado por Steven Cree, o que cria tensão em seu relacionamento com Simon nos anos seguintes.
Embora sua personagem fictícia tenha decidido fazer o teste da alma gêmea, Poots disse que evitaria algo parecido na vida real.
"Espero que eu não faça, porque acredito que o amor deve ser encontrado naturalmente", disse a atriz de "Namoro ou Liberdade".
"E acho que estamos vivendo em uma época em que tudo é tão controlado e tudo precisa ser resolvido e consertado. Acho que o amor é um tema filosófico que não tem idade, e você deve estar aberto a ele", declarou.
O filme tem vários saltos no tempo, nos quais os dois personagens principais se afastam ou se reencontram para reacender seu romance.