Atriz que fez Rosana em 'Terra Nostra' tem 2ª carreira e uma irmã famosa

Carolina Kasting, 50, está no ar na pele de Rosana em "Terra Nostra", em reprise na faixa Edição Especial da Globo. 26 anos depois da exibição original da novela, ela segue atuando em projetos fora da TV, e encara, em paralelo, uma segunda carreira.

Carolina Kasting fala sobre Rosana

Determinada e impetuosa, Rosana se apaixona perdidamente por Matteo (Thiago Lacerda). Assim que o vê pela primeira vez decide que ele será seu marido, e não hesita em fazer o que está ao seu alcance para realizar esse desejo. Para tê-lo, ela rivaliza com Giuliana (Ana Paula Arósio), e por isso foi logo alçada a uma das grandes vilãs da trama.

Eu já tenho uma longa trajetória, mas no momento da novela "Terra Nostra", além de ser uma personagem que me alçou de forma tão intensa, tão bonita no mercado de televisão, foi o momento que eu estava iniciando a minha trajetória como atriz com uma maturidade maior Carolina Kasting, à TV Liberal, em 2025

Carolina Kasting e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação/Globo

Carolina elegeu a cena mais marcante na pele de Rosana. Trata-se da sequência em que a personagem tem sua primeira vez com o Matteo, depois do casamento, e quando ela é desmascarada.

Eles se deitam na primeira noite e obviamente ela ainda era virgem. Então, na manhã seguinte, o Matteo colocou o lençol na janela, com uma mancha de sangue, aquilo foi muito forte. Aquela cena foi muito importante para a minha personagem, porque era uma cena que trazia a consequência de um ato" Carolina Kasting, à TV Liberal

Rosana (Carolina Kasting) e Matteo (Thiago Lacerda) em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda atriz, mas com segunda profissão

Natural de Florianópolis, Carolina Kasting estreou na TV já como protagonista. Ela interpretou Valentina em "Anjo de Mim", em 1996. Depois, fez muitas outras novelas, como "Cabocla", "Coração de Estudante", "Mulheres Apaixonadas", "O Astro" e "Além do Tempo".

Em 2018, compôs o elenco da novela portuguesa "Valor da Vida". A trama também contou com outros atores brasileiros, como Tássia Camargo, Thiago Rodrigues e Marcello Antony.

Carolina Kasting como a Laura de 'Mulheres Apaixonadas' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

A última novela que Kasting fez foi "Salve-se Quem Puder", exibida entre 2020 e 2021. De lá para cá, ela se manteve longe da televisão, mas seguiu em projetos nos palcos e gravará agora o curta-metragem "Estrelas Fluorescentes" ao lado de Mateus Solano.

Em paralelo à atuação, Carolina Kasting se dedica às artes plásticas, tendo suas obras disponíveis para compra. Em seu Instagram, é possível ver exemplares de seus quadros, além das peças em cerâmica que produz.

A atriz Carolina Kasting, 49, também é artista plástica Imagem: Reprodução/Instagram @carolkasting

Carolina afirmou em entrevista que toparia voltar a fazer novela. "Não é uma cobrança, mas o público expressa seu desejo, e muito, de me ver na telinha fazendo uma nova personagem", disse Carolina em outubro de 2024 ao jornal Extra.

Kasting é casada com o designer Maurício Grecco, com quem tem dois filhos: Cora e Tom. Ela engravidou de sua primeira filha, aliás, durante a reta final das gravações de "Cabocla".

Carolina Kasting tem uma irmã atriz

Carolina Kasting é irmã de uma atriz bem conhecida do público "noveleiro": Rejane Arruda, 53. Ela também se considera uma multiartista e está longe da televisão há 24 anos.

Rejane esteve no elenco de quatro novelas bem populares. Começou a carreira em "Cristal" (SBT), esteve em "Essas Mulheres" (Record), "Jamais Te Esquecerei" (SBT) e "O Cravo e a Rosa" (Globo).

Carolina Kasting e Rejane Arruda em foto de família; ao lado, Rejane como Kiki em 'O Cravo e a Rosa' Imagem: Reprodução/Arquivo Pessoal e Divulgação/Globo

Kiki, papel de Rejane Arruda em "O Cravo e a Rosa" (2000), é o mais conhecido dos telespectadores. Ela também atuou em diversos filmes, tendo o último sido lançado em 2022, "Primavera".

Também diretora, dramaturga e pesquisadora, ela mora no Espírito Santo, onde lidera alguns projetos. É uma referência na cena cultural e audiovisual voltada para pessoas com deficiência, estando à frente de grupos como Escola de Fotógrafos Cegos, Orquestra Brasileira de Cantores Cegos e Nada Me Falta. A atriz divulga seus trabalhos em suas redes sociais.