Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

19/09/2025 12h21

Antonio Caramelo, de 10 anos, alcançou um feito inédito em sua trajetória artística. Filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli, ele recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Infantil, com o disco As Aventuras de Caramelo.

Produzido em parceria com o grupo Malibu Kids, o trabalho reúne 13 faixas inéditas que retratam situações cotidianas do universo infantil de forma lúdica e divertida. A proposta do projeto é transformar experiências simples em canções que dialoguem diretamente com crianças e famílias.

Na disputa pelo prêmio, Antonio terá cinco concorrentes, entre eles o grupo Palavra Cantada, referência no gênero e com longa carreira dedicada à música infantil no Brasil.

Além da música, Antonio também tem explorado a atuação. No ano passado, estreou na TV Globo na novela Família é Tudo. Em publicação nas redes sociais, Igor e Aline comemoraram a conquista do filho e destacaram a emoção da família com a indicação. "É emocionante pra nós, vê-lo tão pequeno e já construindo sua própria história como artista! Nosso orgulho nosso doce menino Caramelo!", escreveu o casal.

