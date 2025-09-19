Topo

Álvaro se pronuncia após beijo em Lucas Leto: 'Lembro de tudo'

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

19/09/2025 10h26

Álvaro usou as redes sociais na manhã de hoje (19) para falar, de maneira descontraída, sobre a noitada com amigos que acabou terminando em beijos com o ator Lucas Leto, de Vale Tudo (Globo).

O que aconteceu

O influenciador apareceu nos stories do Instagram e comentou, sorrindo, sobre os acontecimentos da madrugada. "Menina, que cachaça foi essa? Pelo amor de Deus! Acordei todo tremendo. Que isso, gente! O pior é que lembro de tudo", disse entre gargalhadas.

Em seguida, Álvaro postou novo story. "Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez", dizia o texto acompanhado de uma foto de Maria de Fátima, personagem de Vale Tudo, mesma novela de Lucas Leto.

alvaro - AGNews - AGNews
Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio
Imagem: AGNews

Encontro aconteceu em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Álvaro e Lucas, outros integrantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo), também participaram da noite de diversão.

