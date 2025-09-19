Trump diz que China aprovou acordo sobre operação americana do TikTok

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que China aprovou que operação americana do TikTok seja gerida por empresários do país. Ainda não há detalhes de como isso será operacionalizado nem de valores envolvidos.

O que aconteceu

Trump fez postagem agradecendo aprovação sobre o TikTok." Mensagem na Truth Social indica que governo da China deu sinal verde para a operação. Chamada ainda tratou sobre guerra comercial entre os países (comércio, fentanil) e a necessidade de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

China diz que busca "equilíbrio de interesses". Em resumo da conversa publicado pela agência de notícias chinesa Xinhua, é dito que o presidente Xi respeita as relações comerciais com os EUA e que a China "respeita a vontade corporativa e acolhe negociações comerciais com base nas regras de mercado".

TikTok agradeceu esforços de China e EUA para manter plataforma funcionando. Em comunicado, a rede social diz que agradece os esforços do presidente da China, Xi Jinping, e do presidente dos EUA, Donald Trump, e que "trabalhará em conformidade com as leis aplicáveis para garantir que o TikTok continue disponível para os usuários americanos por meio do TikTok EUA".

Prévia de acordo foi noticiada no início da semana. Tanto EUA como China afirmaram que negócio entre as partes estava em estágio avançado. China chegou a dizer que algoritmo chinês seria licenciado e que investidores teriam controle dos usuários dos EUA na rede. Por parte dos EUA, Trump afirmou que já tinha um grupo de investidores e que governo receberia taxa por intermediar o negócio.

Entendendo a disputa entre EUA e China sobre o TikTok

Lei aprovada em 2024 estabelece o banimento de redes sociais controladas por adversários políticos. Os EUA acusam o TikTok de sofrer influência do governo chinês, que é considerado um adversário político.

Como resultado, o TikTok deve ser vendido para uma empresa dos EUA para continuar a operar no país. Data inicial do banimento era 19 de janeiro de 2025, porém o presidente Donald Trump tem assinado permissões temporárias até o negócio ser concluído. A nova data limite é 16 de dezembro de 2025.

Operação depende de aprovação da ByteDance e do governo da China. Até então, autoridades chinesas se negavam vender a operação dos EUA para empresários do país. Negociação dura meses, mas a rodada mais recente ocorreu na Espanha, na última terça-feira (16), durante encontro entre Scott Bessent, secretário de Tesouro dos EUA, e o vice-primeiro-ministro He Lifeng, do lado chinês.

Trump quis banir TikTok em seu primeiro mandato, mas mudou de ideia. O político creditou ao aplicativo o fato de tê-lo ajudado a vencer a eleição presidencial no ano passado. Sua conta pessoal na plataforma tem 15 milhões de seguidores. Recentemente, a Casa Branca lançou uma conta oficial do TikTok.

Quem deve ser dono do TikTok nos EUA?

Consórcio de investidores do ramo de tecnologia deve administrar TikTok nos EUA. Não há confirmação de valores, porém a mídia dos EUA cita que grupo incluiria a Oracle e os fundos de investimento Andreessen Horowitz (a16z) e Silver Lake. Trio seria dono de 80% das operações, e acionistas chineses ficariam com o restante, segundo o Wall Street Journal.

Caso confirmado, Larry Ellison, fundador da Oracle, se tornará um "magnata da mídia". Dono da companhia tem participação na Paramount, que tem canais como CBS e MTV, nos EUA, além dos serviços de streaming. Ellison ainda investiu no Twitter quando Elon Musk comprou a rede. Existe ainda rumores de que empresário tem interesse em comprar a Warner Bros.

Usuários dos EUA teriam de migrar para um novo aplicativo. Reportagem do Wall Street Journal informa que TikTok tem realizado testes para essa migração. Estima-se que o país tenha 170 milhões de usuários no TikTok.

*Com informações da Reuters