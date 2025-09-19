Topo

A Fazenda: Dudu Camargo fala de demissões no SBT após morte de Silvio

19/09/2025

Dudu Camargo, participantes de A Fazenda 17, disse que aconteceu um 'desmonte' de funcionários do SBT após a morte de Silvio Santos, em agosto de 2024.

O que aconteceu

Durante uma conversa com Guilherme Boury, Dudu entrou no assunto. Segundo o ex-apresentador da emissora, antes da morte de Silvio "todo mundo era muito unido".

Dudu esteve sob o comando do "Primeiro Impacto" por sete anos. Ele alegou que mesmo antes de Silvio morrer, pessoas que trabalhavam nos bastidores do SBT começaram a ser desligados.

Antes dele partir, foram tirando o pessoal de bastidor. Era gente que ele não ia sentir logo de cara. Depois tiraram gente de vídeo, e hoje está completamente diferente… Tudo, né? Se mudou internamente a maioria das pessoas
Dudu Camargo sobre demissões no SBT

A saída de Dudu do SBT causou diversas polêmicas. Na época, rolaram boatos escatológicos sobre sua demissão. O ex-apresentador teria defecado no chão do camarim e usado uma toalha para se higienizar, depois a escondido, transformando o camarim em um ambiente fedido.

Splash procurou o SBT sobre as demissões após a morte de Silvio. Até o momento, a emissora não deu um retorno. O espaço segue aberto.

