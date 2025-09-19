9 eletrodomésticos que podem causar incêndio se ficarem ligados na tomada

O uso intenso de eletrodomésticos de alta potência pode aumentar o risco de incêndios em residências. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) alerta que, mesmo quando certificados pelo Inmetro, os aparelhos podem provocar acidentes se ficarem conectados na tomada quando a instalação elétrica não for adequada ou se houver mau uso.

Eletrodomésticos de maior risco*

Aquecedores de ambiente: risco de incêndio ao encostar em tecidos.

Ferro de passar roupas: especialmente se deixados perto de tecidos e materiais inflamáveis.

Chapinhas e secadores de cabelo: podem iniciar fogo pelo calor direto, se apoiados em lençóis e colchões.

Cafeteiras e chaleiras elétricas: podem superaquecer e provocar incêndio, mesmo desligadas, por causa do chamado consumo fantasma.

Torradeiras: risco de ignição pelo acúmulo de migalhas e chance de acionamento inesperado.

Liquidificadores: mesmo sem aquecimento, podem sofrer curtos ou picos de energia e danificar cabos e motor.

Panelas de pressão elétricas: costumam manter o modo "manter aquecido" e podem continuar consumindo energia e gerar calor.

Air fryers: concentram alta potência, e painéis digitais consomem energia mesmo fora de uso.

Panelas elétricas de arroz (equivalentes às de pressão): mantêm o aquecimento por longos períodos e exigem vigilância constante.

* Esses aparelhos - os três primeiros sinalizados pela Abinee e o restante pela National Fire Protection Association (NFPA), dos EUA - continuam consumindo energia mesmo desligados. O fenômeno é chamado de "consumo fantasma" e pode levar ao superaquecimento ou a um acionamento inesperado.

Eletrodomésticos devem ser retirados da tomada após o uso Imagem: Freepik

Sinal de incêndio? Veja o que fazer

Se possível, de imediato, desligue o disjuntor geral do local, cortando o fornecimento de energia elétrica. Ao sinal de incêndio, deve-se deixar o local o mais rapidamente possível e acionar o Corpo de Bombeiros Henrique Rissato da Silva, capitão do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, ao portal da Abinee

Fumaça quente contém substâncias tóxicas capazes de provocar queimaduras na pele e nas vias respiratórias. Silva reforça a importância de sair rapidamente do ambiente.

Equipamentos certificados tendem a ser mais seguros. Roberto Barbieri, assessor da área de equipamentos de segurança eletrônica da Abinee, destaca que "todos os equipamentos que compõem a instalação elétrica, como cabos, tomadas, interruptores, disjuntores e lâmpadas, devem ser certificados pelo Inmetro."

Se você comprar um produto legalmente vendido no Brasil, ele foi certificado e tem uma segurança teoricamente assegurada. A grande maioria dos eletrodomésticos também tem uma certificação contra riscos elétricos. Roberto Barbieri

A falta de garantia da instalação, que no Brasil não é certificada, prejudica a segurança. "Quando você liga um equipamento de alta potência elétrica, muitos watts, mesmo que certificado, tem que ter um disjuntor que vai desligar eventualmente aquela instalação se for um risco, e isso depende de quem fez e projetou", ressalta Barbieri.

Instalações elétricas sem manutenção aumentam riscos de incêndios Imagem: Pixabay

Potência de um aparelho está diretamente ligada à corrente elétrica que percorre os cabos. Consequentemente, ao calor que eles podem gerar. "Quanto mais watts, maior o risco. A potência tem uma proporcionalidade com a corrente, que passa pelos cabos e pode gerar aquecimento. Se colocar uma chapinha em cima de uma cama, ela pode incendiar lençol e colchão, mas por causa do calor e não da parte elétrica", alerta o profissional.

Ele chama atenção também para o uso de adaptadores e benjamins. "Usar adaptadores e benjamins para conectar eletrodomésticos a tomadas tem risco, pois isso pode indicar que o produto supera o limite projetado para a tomada", diz. Para o especialista, o maior perigo não é o curto-circuito, mas "a sobrecarga, que é usar por bastante tempo um excesso de potência naquele circuito", complementa.

Como prevenir incêndios com eletrodomésticos

A prevenção consiste em evitar ligar mais de um aparelho elétrico na mesma tomada e, ao sair, desligar aqueles de maior tensão Henrique Rissato da Silva, capitão do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto