Punição, treta e peitos de fora: as 24 horas caóticas de Yoná em A Fazenda

Nas últimas 24 horas de A Fazenda 2025 (Record), Yoná esteve no centro dos principais acontecimentos do reality show e se tornou assunto dentro e fora da casa.

Splash separou os principais momentos envolvendo a peoa:

Punição

De propósito, a peoa, que está na Baia, entrou na piscina, mesmo sabendo que era proibido. A peoa mergulhou, molhou o corpo e o cabelo e saiu sorrindo.

Ao ouvir a sirene de punição, Yoná vibrou e comemorou com Dudu Camargo. "A Fazenda 17", gritou a peoa.

Devido a infração, a casa ficará 24 horas sem água quente.

Na sala da sede após a leitura da punição, Yoná estourou com os peões. "Na hora que eu subi, alguém disse: eu vou pra tua cama e jogou as minhas coisas no chão. Ficaram gritando no pé do meu ouvido, enchendo o meu saco. Quem tá na baia tá pisada? Pois se eu for pisada, vai ser pisada em todo mundo."

Treta com 3 peões ao mesmo tempo

Primeiro, a peoa se envolveu em um embate com Nizam, que havia discutido com ela durante a dinâmica ao vivo de ontem (16). Os dois discutiram após Nizam sugerir que Yoná desrespeitou o Piauí ao falar a frase "Chupa, Piauí".

Yoná se defendeu. "Tu assistiu ao Power Couple? Isso é um hino de quando meu filho entrou no Power! É regional, meu amor! Eu falei 'Chupa, é Piauí'."

Na sequência, Wallas, que também tretou com Yoná na última dinâmica, entrou na confusão. "No meu ponto de vista, eu sei que você não tem maturidade."

Yoná também o rebateu. "E você me chamar de feia e denegrir minha imagem?".

A maior parte da treta, contudo, aconteceu entre a peoa e Gabily.

Gabily x Yoná

A Fazenda 17: Yoná e Gabily protagonizam treta Imagem: Reprodução/RecordPlus

A peoa sugeriu que Wallas e Nizam não discutissem mais com Yoná. "Ela não quer respeitar! Vocês vão ficar tentando?"

Yoná a repreendeu. "Amor, depois daquele dia, eu não te cutuquei mais nada."

Gabily, então, desabafou. "O que eu fiquei chateada não foi por sua opinião sobre mim. Você é muito nariz em pé com as pessoas. Você tem uma forma soberba de falar com as pessoas e isso não é legal."

Você não respeita o espaço das pessoas falarem. Você é a única que tem que falar aqui? Estou falando de igual pra igual, como mulher. Você tem idade pra ser minha mãe. Eu tenho respeito por você, mas você não tem respeito pelas pessoas. Gabily

Gabily chorou ao finalizar. "E eu não quero VT, não, eu queria me acertar com você, mas você deixa essa p*rra difícil."

Recebeu copo de água na cara

A Fazenda 17: Rayane joga água em Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus

Enquanto Yoná conversava com Dudu, Rayane chegou perto da peoa, a criticando. Na sequência, atirou água que estava em um copo na roupa da peoa.

Yoná não respondeu ao ataque e apenas sorriu.

Minutos antes, Yoná havia votado para tirar Rayane da Prova do Fazendeiro. Ela apontou que a namorada de Belo a colocaria no lixo caso vencesse a prova e que havia a chamado de 'lixo'.

Na sequência, Yoná brincou. "Tô acostumada com água. Devia tá mais gelada."

Mostrou os seios para Wallas

A advogada estava se trocando no quarto e se incomodou com a insistência do cantor de forró em permanecer ali, ao invés de sair para lhe dar privacidade. "Eu me arrumando e o cara em cima! Pois tu quer ver? Toma!", irritou-se ela, ao mostrar os seios para ele.

Wallas se mostrou chocado com a atitude de Yoná. "Ela levantou os peitos pra mim, assim, olha! Falando: 'não é isso que tu quer?' Que loucura do car*lho!", contou ele, bastante espantado, a alguns colegas de confinamento.

Mais tarde, ela confirmou para Dudu Camargo, 27, e outros peões o que havia feito. "Você pegou os peitos e colocou [para jogo] mesmo? Tirou o sutiã e tudo?", indagou o ex-SBT, surpreso. "Porque o cara estava aqui o tempo todo [enquanto me trocava]", assentiu Yoná.