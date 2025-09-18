'Você é o próximo': os embates entre Jimmy Kimmel e Donald Trump

A rede americana ABC, que pertence à Disney, anunciou, na noite de ontem, que o programa "Jimmy Kimmel Live!" será tirado do ar por tempo indeterminado. O programa não será mais exibido em virtude de comentários do apresentador sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk.

A decisão aconteceu devido à pressão da FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão ligado ao governo Trump. A medida, no entanto, aumenta ainda mais a tensão entre o humorista e o presidente Donald Trump, que usou a própria rede social, a Truth Social, para comemorar a suspensão.

'Acusação séria'

Em junho, Jimmy fez piada da briga envolvendo Trump e Elon Musk. À época, o bilionário e ex-melhor amigo do presidente foi às redes para dizer que o republicano está na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein —empresário envolvido no centro de uma rede de prostituição e exploração de merores.

Eu sabia que esse dia ia chegar, e mesmo assim está ainda melhor do que eu imaginava. É como descer as escadas no Natal e encontrar uma segunda árvore de Natal. É uma acusação séria. O que o Elon sabe? Que provas ele poderia ter de que Trump estava envolvido com Jeffrey Epstein? Jimmy Kimmel

'Você é o próximo'

Donald Trump em pronunciamento sobre a morte de Charlie Kirk Imagem: Reprodução/Truth Social

Cancelamento do talk show de Stephen Colbert também provocou embate entre o republicado e o apresentador. Trump celebrou o cancelamento da atração de Colbert e "prever" um destino semelhante para outros apresentadores.

Ouvi dizer que Jimmy Kimmel é o próximo a rodar no sorteio dos apresentadores sem talento para talk shows. Trump

Resposta de Kimmel foi rápida e afiada. Por meio do Instagram, ele publicou um print da postagem de Trump com a legenda: "Eu ouvi dizer que você [Trump] é o próximo. Ou talvez seja só mais um segredo maravilhoso". Frase foi uma referência a uma carta de Trump para Jeffrey Epstein.

'Plano B'

Jimmy Kimmel apresentando o Oscar 2023 Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Embate levou Kimmel a tomar precauções pessoais. O humorista revelou em um podcast que obteve a cidadania italiana, afirmando que a situação política no país é "muito pior" do que se imaginava e que muitas pessoas estão buscando um "plano b". Ele e a família também participaram de um protesto contra o presidente em julho.

Muitas pessoas que conheço estão pensando onde vão conseguir a cidadania. Eu consegui a cidadania italiana. Eu tenho. O que está acontecendo é pior do que você imaginava que seria, é muito pior.

Quem é Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel comanda o programa "Jimmy Kimmel Live!" há mais de 20 anos. Um dos apresentadores mais populares dos Estados Unidos, O humorista, inclusive, já comandou três edições do Oscar.

Programa costuma trazer piadas sobre os casos semanais dos Estados Unidos e do mundo. Ele também realiza entrevistas com celebridades com grande reconhecimento mundial.