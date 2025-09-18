Protestos, 'fora' em Kate e mais: como foi a visita de Trump à família real

Donald Trump conclui hoje sua visita de Estado ao Reino Unido, com direito a toda a pompa e circunstância oferecida pela família real. Primeiro presidente a ser honrado com uma segunda visita de Estado, Trump foi "mimado" pela realeza em uma passagem bastante movimentada pelo país.

Protestos, um suposto "fora" de Camilla em Kate e elogios de Trump à princesa marcaram os últimos dias.

Uma visita de Estado acontece quando a família real recebe oficialmente um chefe de Estado estrangeiro, a convite do monarca. O visitante é recebido com cerimônia militar, banquete no palácio, hospedagem em residência real e uma agenda de eventos simbólicos e culturais. É a forma mais solene de recepção diplomática do Reino Unido, considerada a maior honra que o país pode oferecer a outro líder.

A chegada de Trump ao país foi marcada por vários protestos, incluindo uma projeção de Trump e Epstein no Castelo de Windsor. Quatro homens foram presos e depois, liberados com uma fiança, por projetarem as imagens.

Imagens de Trump e Epstein foram projetadas no Castelo de Windsor Imagem: REUTERS/Phil Noble

Em meio a protestos, esta visita não teve eventos públicos, diferente de outras ocasiões. Quase todos os eventos aconteceram dentro da propriedade de Windsor ou na propriedade de campo do primeiro-ministro Keir Starmer, Chequers. Enquanto isso, mais de 5 mil pessoas se reuniram em Londres para protestar contra a ida de Trump ao Reino Unido.

Manifestantes protestam nas ruas de Londres contra o presidente dos EUA, Donald Trump, que faz visita de Estado ao Reino Unido Imagem: 17.set.25- Maja Smiejkowska/Reuters

Na recepção de Trump em Windsor, Camilla parece ter "enxotado" Kate de uma conversa com Melania. A cena, descrita como "desconfortável" e "esquisita" pela imprensa estrangeira, mostra Camilla movendo a mão para "dispensar" Kate enquanto ela conversa com Melania. A princesa, então, se afasta das duas.

Queen Camilla ejected the Princess of Wales, Kate Middleton, from her conversation with First Lady Melania Trump pic.twitter.com/dxby1mhE53 -- Sara Eli (@SaraEli256) September 17, 2025

Chamou atenção também o chapéu usado por Melania durante a recepção. À BBC, especialistas afirmaram que a escolha do chapéu não foi acidental. A peça, que por vezes cobria totalmente o rosto da primeira-dama americana, sinalizava que todas as atenções deveriam estar voltadas para Trump, como se ela estivesse "invisível".

Melania Trump usa chapéu que cobre seu rosto em visita de Estado ao Reino Unido Imagem: REUTERS/Kevin Lamarque

O pomposo banquete de Estado, em uma mesa de mais de 45 metros, contou com 160 convidados e "mimos" a Trump. A trilha sonora do jantar incluiu músicas "favoritas" de Trump, como a ária Nessun Dorma da ópera "Turandot", "Tiny Dancer", de Elton John, e temas de James Bond. As informações são do New York Times. Apesar de Trump não beber, também foi oferecido um drinque especial marcando a união entre as nações. O "Whisky Sour Transatlântico" mistura uísque escocês, marmelada, espuma de noz-pecã e marshmallow tostado em um biscoito em formato de estrela.

O luxuoso banquete de estado oferecido a Donald Trump pela família real Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

No evento, o presidente americano não poupou elogios a Kate Middleton. Ele, que já havia dito que a princesa era "linda, muito linda" assim que foi recebido por ela em Windsor, voltou a repetir os elogios em seu discurso. Kate apenas sorriu em reação aos comentários.

Melania e eu estamos felizes em visitar o príncipe William e em ver Sua Alteza Real, a princesa Catherine. Tão radiante, tão saudável, tão linda. Donald Trump

Donald Trump brinda com Kate Middleton em banquete de estado no Castelo de Windsor Imagem: Yui Mok / POOL / AFP

A visita de Trump terminou hoje com compromissos políticos do presidente e aparições de Melania com Kate e Camilla. Enquanto Trump se reuniu com o primeiro-ministro Keir Starmer, Melania visitou a biblioteca real de Windsor e participou de uma ação com pequenos escoteiros ao lado de Kate Middleton, nos jardins da propriedade de Frogmore.