A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná sobre lixo

A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 23h01

Durante a edição de hoje (18) de A Fazenda 2025 (Record), um VAR desmentiu Rayane durante uma treta que a empresária teve com Yoná.

O que aconteceu

As duas peoas se envolveram em uma treta ontem (17), pouco antes do ao vivo, e o momento foi exibido na edição de hoje. Na ocasião, Yoná acusou Rayane de dizer que iria colocá-la para fazer o lixo para humilhá-la e que ainda iria misturar as coisas.

Rayane negou. "É um sonho te colocar no lixo, mas acho que não pode. Mas nunca falei que vou ter humilhar, nunca falei que vou misturar lixo."

Yoná a questionou. "Não falou?"

Na sequência, um VAR mostrou Rayane conversando no quarto com as amigas sobre colocar Yoná no lixo. "Queria botar pra fazer o lixo. Ia jogar molho de tomate, ia botar todo o lixo misturado que aí ia ter que separar um por um. Ia amar."

