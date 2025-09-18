Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (18): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Renato (João Vicente de Castro) e Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (18) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

André fica indignado com a mentira de Aldeíde e resolve deixá-la. Odete estranha a reação de César. Daniela se preocupa com André, mas Consuêlo comemora a volta do filho para casa. Heleninha e Renato ficam juntos. André avisa que desistirá do campeonato. Maria de Fátima fala mal de Celina para Estéban e avisa que a irmã de Odete sairá com Olavo. Ana Clara contata Maria de Fátima, deixando claro que sabe quem ela é. Celina comenta com Eugênio sobre sua intenção de terminar a história com Olavo. Estéban flagra Celina com Olavo. César fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 6018 votos
9,04%
Fábio Rocha/Globo
7,98%
Divulgação/Globo
1,28%
Manoella Mello/Globo
17,17%
Manoella Mello/Globo
4,74%
Fabio Rocha/Globo
1,00%
Fábio Rocha/Globo
11,76%
Marcos Serra Lima/Globo
3,16%
Marcos Serra Lima/Globo
23,78%
Reprodução/Instagram
0,60%
Manoella Mello/Globo
19,51%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

