Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'

No "The Late Show com Stephen Colbert", o apresentador comemorou a vitória no Emmy e, em monólogo, agradeceu à equipe e ao concorrente Jimmy Kimmel.

O que aconteceu

Stephen anunciou o fim do talk show para 2026. A emissora CBS alegou pressões financeiras para o cancelamento, que ocorreu duas semanas após a Paramount, empresa que controla a CBS, encerrar um processo contra a CBS News movido por Trump. O momento gerou especulações, já que Colbert é crítico ao presidente dos Estados Unidos na televisão.

O apresentador agradeceu a Jimmy Kimmel, que fez campanha por sua vitória no Emmy 2025. "Quero expressar minha admiração aos outros indicados da nossa categoria, meus queridos amigos, Jon Stewart e Jimmy Kimmel", disse Colbert.

Outdoor de Jimmy Kimmel fazendo campanha pela vitória de Stephen Colbert no Emmy Imagem: Reprodução

Kimmel, que também teve seu programa suspenso, foi um dos grandes apoiadores de Colbert. A suspensão por tempo indeterminado do talk show de Jimmy Kimmel aconteceu devido à pressão da FCC (Comissão Federal de Comunicações), órgão ligado ao governo Trump, contra a emissora ABC após falas do apresentador sobre o assassinato de Charlie Kirk.

Ele não é apenas um homem gentil. Ele é muito moral - é uma pessoa muito ética. Espero que o que ele fizer a seguir seja ainda mais poderoso do que o que ele vinha fazendo Jimmy Kimmel à Variety

Após agradecer sua equipe de 200 pessoas, Stephen alfinetou Donald Trump em seu monólogo pós-vitória. "Falando de Emmy... O Donald Trump não tem um", disse ele antes de comentar sobre a visita do presidente ao Reino Unido.