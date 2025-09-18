Rainha Camilla e princesa Kate entretêm primeira-dama dos EUA com livros em miniatura e crianças

WINDSOR, Inglaterra (Reuters) - A rainha Camilla e a princesa Kate, do Reino Unido, entretiveram a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, em Windsor, com um passeio pela biblioteca, livros em miniatura, impressão de folhas e hotéis de insetos no segundo dia da visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump.

Enquanto o presidente se reunia com o primeiro-ministro Keir Starmer para discutir assuntos globais, Melania conheceu os tesouros do Castelo de Windsor e se encontrou com crianças, conforme a cerimônia do dia anterior, com o passeio de carruagem e o banquete de Estado, dava lugar a atividades mais descontraídas.

Melania juntou-se a Kate e a um grupo de crianças de quatro a seis anos de idade no gramado da Frogmore House, uma casa de campo do século 17 próxima ao castelo, que era a preferida da rainha Vitória.

As crianças faziam parte dos escoteiros, uma organização juvenil voltada para atividades ao ar livre, e Melania as ajudou a fazer imagens de folhas e a construir casas de papelão para insetos.

"Isso é lindo", disse Melania, enquanto eles colavam folhas e ilustravam imagens, antes de lhes dar um distintivo por seus esforços.

Mais cedo, Camilla a levou à Biblioteca Real do Castelo de Windsor, onde cerca de 200.000 volumes encadernados em couro revestem as paredes, incluindo uma cópia do Segundo Fólio de William Shakespeare, de 1632, com anotações de Charles 1º.

Melania também conheceu a Casa de Bonecas, da rainha Mary, uma réplica de mansão centenária, que contém uma versão em miniatura das joias da coroa com diamantes e safiras reais e um piano minúsculo e totalmente funcional.

Na década de 1920, autores famosos, como A.A. Milne, criador de Winnie-the-Pooh, J.M. Barrie, que escreveu Peter Pan, e Arthur Conan Doyle, famoso pelos livros de Sherlock Holmes, contribuíram com volumes especiais em miniatura escritos à mão para a casa.

Melania, vestindo uma jaqueta marrom, sorriu para a escrita minúscula enquanto folheava as páginas de um livro do tamanho de um polegar, um dos quase 600, antes de encontrar crianças em idade escolar trabalhando em suas próprias criações muito pequenas.

