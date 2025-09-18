Topo

Entretenimento

Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e é hospitalizado: Sem capacete

Rafinha Bastos caiu de bicicleta em Nova York e terá de ser operado - Instagram
Rafinha Bastos caiu de bicicleta em Nova York e terá de ser operado Imagem: Instagram
do UOL

Colaboração para Splash

18/09/2025 21h56

Rafinha Bastos, 48, foi hospitalizado em Nova York após sofrer um acidente na rua.

O que aconteceu

O comediante caiu de bicicleta e acabou fraturando a clavícula. "Pessoalzinho no meu coração, essa madrugada foi muito feliz aqui em Nova York. Caí de bicicleta. Estava sem capacete. Bati com a cabeça, apaguei no meio da rua, quebrei a clavícula. A clavícula está doendo para um c*ralho", detalhou ele, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Rafinha terá de passar por uma cirurgia para se recuperar da lesão. "Acho que eu vou para o Brasil agora, ou de repente vou fazer cirurgia aqui... Não sei. Preciso saber ainda, porque o hospital daqui é uma beleza, né?"

Por conta do incidente, ele teve que cancelar os shows que faria neste final de semana, em Austin e Nashville. " Começamos aí o processo de recuperação, mas eu não vou conseguir fazer os shows que estavam marcados."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Perlla confirma reconciliação com marido que esteve preso: 'É verdade'

Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição em A Fazenda 17

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 19/9 a 27/9

Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e é hospitalizado: Sem capacete

Punição, treta e peitos de fora: as 24 horas caóticas de Yoná em A Fazenda

Anitta diz que não canta ao vivo em premiações

Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 19/9 a 27/9

Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

'O Verão que Mudou Minha Vida': o que esperar do filme que irá concluir história