Matheus, Shia, Nizam e mais: quem venceu 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda

Matheus, Shia, Walério, Mesquita, Nizam e Will venceram a prova especial realizada hoje (18) e estarão imunes na formação da primeira roça de A Fazenda 17 (Record).

Como foi a prova

Durante a prova, cada peão tinha uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. Em cada globo, havia uma abertura superior e outra menor no lado inferior.

Ao comando da apresentadora Adriane Galisteu, os peões colocaram a bolinha branca dentro de seus respectivos globos e começaram a chacoalhá-los até que o objeto caísse pela parte inferior. Os dez primeiros que conseguiram se classificaram para a rodada final do desafio.

Na segunda etapa, os peões deveriam retirar mais uma vez a bolinha branca e correr para depositá-la nos potes cenográficos. Os seis peões mais rápidos ganhariam a imunidade.