Topo

Entretenimento

Matheus, Shia, Nizam e mais: quem venceu 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda

A Fazenda 17: Peões vencem Prova de Imunidade - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Peões vencem Prova de Imunidade Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 23h58

Matheus, Shia, Walério, Mesquita, Nizam e Will venceram a prova especial realizada hoje (18) e estarão imunes na formação da primeira roça de A Fazenda 17 (Record).

Como foi a prova

Durante a prova, cada peão tinha uma bolinha branca e um globo cheio de bolinhas vermelhas. Em cada globo, havia uma abertura superior e outra menor no lado inferior.

Relacionadas

Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição em A Fazenda 17

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná sobre lixo

Ao comando da apresentadora Adriane Galisteu, os peões colocaram a bolinha branca dentro de seus respectivos globos e começaram a chacoalhá-los até que o objeto caísse pela parte inferior. Os dez primeiros que conseguiram se classificaram para a rodada final do desafio.

Na segunda etapa, os peões deveriam retirar mais uma vez a bolinha branca e correr para depositá-la nos potes cenográficos. Os seis peões mais rápidos ganhariam a imunidade.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

Resultado parcial

Total de 8945 votos
0,17%
Divulgação/Record
10,21%
Divulgação/Record
17,13%
Divulgação/Record
0,10%
Divulgação/Record
0,19%
Divulgação/Record
16,52%
Divulgação/Record
0,19%
Divulgação/Record
0,82%
Divulgação/Record
2,53%
Divulgação/Record
2,33%
Divulgação/Record
0,18%
Divulgação/Record
3,50%
Divulgação/Record
4,02%
Divulgação/Record
0,34%
Divulgação/Record
1,25%
Divulgação/Record
0,16%
Divulgação/Record
0,76%
Divulgação/Record
0,47%
Divulgação/Record
0,26%
Divulgação/Record
2,64%
Divulgação/Record
15,64%
Divulgação/Record
0,20%
Divulgação/Record
5,91%
Divulgação/Record
14,49%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'

Jojo Todynho se manifesta após audiência com PT: 'Que a verdade venha'

Matheus, Shia, Nizam e mais: quem venceu 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná sobre lixo

Perlla confirma reconciliação com marido que esteve preso: 'É verdade'

Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição em A Fazenda 17

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 19/9 a 27/9

Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e é hospitalizado: Sem capacete

Punição, treta e peitos de fora: as 24 horas caóticas de Yoná em A Fazenda

Anitta diz que não canta ao vivo em premiações