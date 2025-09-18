Topo

Rayane vence prova e é a primeira Fazendeira de A Fazenda 17

A Fazenda 17: Rayane na primeira Prova do Fazendeiro - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Rayane na primeira Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 00h07

Rayane Figliuzzi é a primeira Fazendeira de A Fazenda 2025 (Record)

Como foi a prova

Rayane disputou a prova contra Michelle e Renata. Cada participante foi representada por um celeiro de cor diferente, onde teria alguns blocos que serviam como alvos.

Jogando de forma alternada, a peoa escolhia o celeiro e gira uma roleta. O número sorteado pela roleta representava a quantidade de disparos que a peoa teria direito a fazer.

Posicionada, ela atirava nos blocos do celeiro adversário. Na sequência, passava a vez a outra.

A peoa era eliminada da prova assim que todos os blocos do seu celeiro estivessem no chão.

Inicialmente, Renata foi eliminada. No final, Michelle perdeu seu celeiro e Rayane venceu a 1ª Prova do Fazendeiro.

