Rayane vence prova e é a primeira Fazendeira de A Fazenda 17
Rayane Figliuzzi é a primeira Fazendeira de A Fazenda 2025 (Record)
Como foi a prova
Rayane disputou a prova contra Michelle e Renata. Cada participante foi representada por um celeiro de cor diferente, onde teria alguns blocos que serviam como alvos.
Jogando de forma alternada, a peoa escolhia o celeiro e gira uma roleta. O número sorteado pela roleta representava a quantidade de disparos que a peoa teria direito a fazer.
Posicionada, ela atirava nos blocos do celeiro adversário. Na sequência, passava a vez a outra.
A peoa era eliminada da prova assim que todos os blocos do seu celeiro estivessem no chão.
Inicialmente, Renata foi eliminada. No final, Michelle perdeu seu celeiro e Rayane venceu a 1ª Prova do Fazendeiro.
