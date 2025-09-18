Perlla confirma reconciliação com marido que esteve preso: 'É verdade'

Perlla, 36, retomou o relacionamento com Patrick Abrahão, 27, após mais de um ano separados.

O que aconteceu

A cantora confirmou a reconciliação à apresentadora Luciana Gimenez, 55. "Vocês estão juntos agora e está todo mundo vendo", disparou a contratada da RedeTV!, durante seu programa Superpop. "É verdade", admitiu a intérprete do hit "Tremendo Vacilão".

Mais tarde, o casal apareceu junto em um post de Perlla nas redes sociais. Trata-se de uma vídeo em clima de romance, publicado nos stories do Instagram da artista.

Perlla havia anunciado em agosto que estava dando um tempo em seu casamento com Patrick.

O empresário foi preso em 2022, acusado de integrar um esquema de pirâmida financeira transnacional. A detenção ocorreu apenas três meses após o casamento dele com Perlla e se prolongou por dez meses.