Método fácil ensina a afiar faca cega com papel-alumínio em poucos minutos

Pedras de afiar e chairas são as opções mais indicadas para manter facas afiadas e seguras. Há também serviços profissionais de afiação, que garantem corte perfeito e evitam danos ao utensílio. Mas, se no momento da necessidade você não tiver esses recursos, um simples pedaço de papel-alumínio pode ser um aliado para recuperar, mesmo que temporariamente, o poder de corte.

Truque rápido e fácil pode ajudar

Já pensou em usar papel-alumínio para melhorar o corte da faca? Em grupos de culinária e perfis de dicas domésticas, o interesse por esse método caseiro só cresce. Segundo o site norte-americano House Digest, essa técnica simples pode ajudar quando não há uma pedra de afiar ou uma chaira por perto.

Passo a passo

Dobre a folha: corte um pedaço de 25 a 30 centímetros e dobre várias vezes, até formar uma tira espessa.

Prepare a faca: limpe e seque a lâmina para facilitar a afiação.

Afiação: segure a tira de alumínio firme e passe a faca em um ângulo de cerca de 20 graus, aplicando pressão leve.

Repita o processo: deslize a lâmina várias vezes, alternando os lados para manter o fio uniforme.

Limpeza final: lave a faca com cuidado para retirar qualquer resíduo metálico.

É uma solução de emergência. O alumínio não substitui uma pedra de afiar, mas ajuda a melhorar o corte por algum tempo.

Pedras de afiar tendem a ser mais eficazes Imagem: Freepik

O que diz a ciência

Método melhora o corte, mas não afia de fato. O professor Alexandre Alberto Chaves Cotta, do Instituto de Ciências Naturais da UFLA (Universidade Federal de Lavras), explica que a folha de alumínio não afia de verdade. Para refazer o fio de uma lâmina de aço, é necessário um material mais duro.

Estratégia é barata e rápida. Apesar de não fazer o serviço completo, o papel-alumínio remove sujeiras, pequenas oxidações e até microdentes que se formam com o uso. "O alumínio não afia, mas ele ajuda a melhorar o corte do processo que você tiver interessado", detalha o docente em vídeo do Instagram.

Ou seja, o truque funciona porque limpa e regulariza a lâmina, dando a sensação de afiação. A técnica também circula em vídeos populares. A página Dicas da Kah no Facebook mostra o método de forma prática.