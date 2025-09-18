Novos óculos da Meta têm tela na lente e pulseira de controle no pulso

Meta apresentou uma nova versão dos seus óculos, com uma tela na lente, e uma pulseira que possibilita realizar comandos com as mãos. Acessório também chegará ao mercado brasileiro, segundo a empresa.

O que aconteceu

Óculos são chamados Meta Ray-Ban Display e tem preço sugerido de US$ 799 (cerca de R$ 4.240 em conversão direta). No valor já está incluída a pulseira que permite realizar comandos. Apresentados ontem no Meta Connect, acessórios chegam às lojas dos EUA em 30 de setembro.

Ideia é realizar tarefas por comando de voz e gestos, sem precisar tirar o telefone do bolso. Os óculos são pareados com o smartphone, e servem para ler mensagens do WhatsApp, ouvir música, realizar chamadas de voz e vídeo, tirar fotos, gravar vídeos, traduzir textos, seguir direções e consultas à Meta AI - a assistente de inteligência artificial da companhia.

Aparelho tem câmera de 12 megapixels e uma tela colorida na lente direita. Segundo a Meta, o display tem resolução de 600 x 600 pixels. Os óculos têm autonomia de até 6 horas.

Pulseira substitui as clássicas interfaces sensíveis ao toque e botões dos telefones. O acessório é capaz de ler a atividade muscular do pulso para possibilitar a navegação pela tela. Na demonstração, a interação toda foi feita com movimento dos dedos, e o gesto para tirar foto é estilo o de pinça (unindo polegar e indicador). Ao todo, a pulseira tem autonomia de 18 horas.

Tela do Meta Ray Ban Display no modo navegação Imagem: Divulgação/Meta

Google foi pioneiro no ramo de óculos com tela, mas descontinuou produto. Em 2012, após apresentar o Google Glass e receber críticas, a empresa avaliou que deixaria o produto de lado. À época, produto foi alvo de escrutínio por questões de privacidade e pelo alto preço, na casa dos US$ 1.500 (cerca de R$ 7,9 mil no câmbio atual). Em meados de 2017, o produto voltou, mas apenas para o mercado corporativo.