Topo

Entretenimento

Live Nation e Ticketmaster se uniram a revendedores para explorar os fãs, dizem EUA

18/09/2025 17h47

Por Jody Godoy

WASHINGTON (Reuters) - A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) e sete Estados acusaram a Live Nation e seu braço de venda de ingressos, a Ticketmaster, de custar milhões de dólares aos fãs ao permitir tacitamente que cambistas comprassem ingressos para shows e os revendessem a um preço significativamente mais alto, informou a agência nesta quinta-feira.

A ação judicial aprofunda os problemas legais da Ticketmaster, que começaram após a venda malfeita de ingressos para a tão badalada turnê Eras de Taylor Swift em 2022.

As ações da Live Nation foram negociadas em queda de 2,3% com a notícia.

A Ticketmaster, que controla 80% da venda primária de ingressos para grandes locais de shows, ignorou as violações dos limites de compra de ingressos estabelecidos pelos artistas, permitindo que a Ticketmaster colhesse US$3,7 bilhões em taxas de revenda entre 2019 e 2024, alegou a FTC.

Essas ações, juntamente com a falha da Ticketmaster em divulgar o preço total dos ingressos, incluindo taxas, violaram a lei de proteção ao consumidor, disse a agência.

Representantes da Ticketmaster e da Live Nation não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

"A FTC de Trump-Vance está trabalhando arduamente para garantir que os fãs tenham a chance de comprar ingressos a preços justos, e a ação judicial de hoje é um passo monumental nessa direção", disse o presidente da FTC, Andrew Ferguson, em um comunicado.

Colorado, Flórida, Illinois, Nebraska, Tennessee, Utah e Virgínia estão entrando com o processo em conjunto na Califórnia.

A Ticketmaster enfrentou críticas intensas quando bilhões de solicitações de fãs de Swift, bots e revendedores de ingressos sobrecarregaram seu site e a empresa cancelou uma venda planejada de ingressos para o público em geral.

A Ticketmaster sabe desde 2018 que os revendedores violam suas políticas, disse a FTC em sua ação nesta quinta-feira. A agência citou um email interno de um executivo da Ticketmaster que copiou a liderança da Live Nation afirmando que as empresas "fecham os olhos como uma questão de política" para as violações.

O Departamento de Justiça entrou com uma ação em 2024 para tentar separar a Live Nation e a Ticketmaster, acusando-as de monopolizar os mercados no setor de shows ao vivo. As empresas negam as alegações.

(Reportagem de Jasper Ward em Washington e Jody Godoy em Nova York)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Live Nation e Ticketmaster se uniram a revendedores para explorar os fãs, dizem EUA

Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'

Ex-estrela de filmes adultos abandona carreira e se converte ao Islã

'Dona de Mim': o passo mais triste de Rosa após agravamento de doença

Amanda Acosta: 'artistas do passado provavam para dona de casa que era possível ser diferente'

Novo episódio de South Park é adiado nos EUA após comunicado dos criadores

Trump comemora suspensão de programa de comediante Kimmel por comentários no ar sobre Charlie Kirk

Jojo Todynho diz que não coube em atração da Disney: 'Fui cuidar da saúde'

Jogada macabra pode matar única pessoa que Odete Roitman ama em 'Vale Tudo'

Prédio com grafite de propaganda da NFL no centro de SP é multado em R$ 260 mil pela Prefeitura

Rainha Camilla e princesa Kate entretêm primeira-dama dos EUA com livros em miniatura e crianças