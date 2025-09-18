Topo

Letícia Spiller posa nua para ensaio fotográfico: 'Para ela faço nudes'

Leticia Spiller recebe elogios após posar nua para ensaio de fotos
Leticia Spiller recebe elogios após posar nua para ensaio de fotos Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 12h31Atualizada em 18/09/2025 12h31

Letícia Spiller, 52, posou nua para ensaio fotográfico e relembrou cliques nas redes sociais.

A atriz surpreendeu os seguidores no Instagram ao relembrar ensaio completamente nua. Ela apareceu apenas segurando uma câmera fotográfica.

Na legenda, Leticia se declarou para a fotógrafa. "Pra ela, eu faço nudes também! Que saudades de ti, Mari Patriota"

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Linda demais", disse um seguidor. "Naturalmente linda", afirmou outro. "Dona de uma beleza própria e incomparável", completou mais um.

