Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

Jojo Todynho não entrou em acordo com o PT durante audiência Imagem: Reprodução/Instagram
Weslley Neto
do UOL

De Splash, em São Paulo

18/09/2025 19h30

Jojo Todynho, 28, não aceitou se retratar em primeira audiência realizada com o PT na Justiça. Ela também ofereceu uma proposta ao partido político, mas não conseguiu acordo.

O que aconteceu

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Na segunda-feira (15), a Justiça do Rio autorizou que a audiência seja realizada por videoconferência.

Representantes do PT informaram que aceitariam um acordo caso Jojo se retratasse publicamente sobre a acusação. A apresentadora não aceitou a proposta afirmando que sua conduta não foi "típica".

Artista apresentou uma contraproposta para tentar celebrar um acordo com o partido político, mas não obteve sucesso. Detalhes da negociação foram divulgados em ata compartilhada com Splash pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Ministério Público do Rio de Janeiro pediu abertura de vista para se manifestar sobre a queixa realizada pelo PT. Caso a Justiça dê sequência ao processo, Jojo Todynho terá a oportunidade de apresentar uma defesa formal.

Splash entrou em contato com a equipe de Jojo Todynho. O conteúdo será atualizado caso a artista se manifeste sobre a ação. A reportagem também busca contato com a assessoria do PT para comentar o tema.

Origem da ação

Jojo Todynho - Reprodução - Reprodução
Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026
Imagem: Reprodução

Caso teve início com uma entrevista de Jojo ao podcast "Conversa Paralela", do grupo Brasil Paralelo. De acordo com a famosa, a proposta teria sido feita por telefone para "não deixar rastro" e formalizada durante um almoço.

Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente; [...] Para várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro]. Jojo

Ela diz ter recusado a oferta. As declarações repercutiram nas redes sociais, alcançando mais de três milhões de pessoas apenas no Instagram do podcast.

Alegações do PT

Jojo Todynho - Reprodução/YouTube - Reprodução/YouTube
Jojo Todynho disse que teria recebido proposta de R$ 1,5 milhão por campanha para Lula
Imagem: Reprodução/YouTube

PT alega que as falas da influenciadora representam um "infundado ataque" ao partido. Os advogados da sigla sustentam que Jojo conectou diretamente a agremiação a uma conduta "socialmente reprovável" sem apresentar qualquer prova.

Partido argumenta que tal prática seria facilmente detectada pelos órgãos de controle. Além disso, a defesa destaca que as contas da campanha de 2022 foram aprovadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sem qualquer menção a irregularidades do tipo.

Queixa-crime aponta que Jojo cometeu crime de difamação. O PT diz que, embora seja uma pessoa jurídica, pode ser vítima do crime, pois possui "honra objetiva" - uma reputação a zelar perante a sociedade. Partido pede a condenação nas penas máximas previstas em lei.

