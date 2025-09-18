Topo

Jojo encara 1ª audiência com PT; partido político pede condenação da famosa

PT abriu processo contra Jojo Todynho
PT abriu processo contra Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Instagram/Ricardo Stuckert
Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

18/09/2025 05h30

Jojo Todynho, 34, encara hoje (18) a primeira audiência em processo aberto pelo PT.

O que aconteceu

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Na segunda-feira (15), a Justiça do Rio autorizou que a audiência seja realizada por videoconferência.

Jojo comentou com ironia a divulgação da data. "Tem que preparar o look, porque eu tenho que estar linda, com certeza. Tenho que estar maravilhosa", disse ela, no Instagram.

Origem da ação

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026
Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026
Imagem: Reprodução

Caso teve início com uma entrevista de Jojo ao podcast "Conversa Paralela", do grupo Brasil Paralelo. De acordo com a famosa, a proposta teria sido feita por telefone para "não deixar rastro" e formalizada durante um almoço.

Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente; [...] Para várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro]. Jojo

Ela diz ter recusado a oferta. As declarações repercutiram nas redes sociais, alcançando mais de três milhões de pessoas apenas no Instagram do podcast.

Alegações do PT

Jojo Todynho - Reprodução/YouTube - Reprodução/YouTube
Jojo Todynho disse que teria recebido proposta de R$ 1,5 milhão por campanha para Lula
Imagem: Reprodução/YouTube

PT alega que as falas da influenciadora representam um "infundado ataque" ao partido. Os advogados da sigla sustentam que Jojo conectou diretamente a agremiação a uma conduta "socialmente reprovável" sem apresentar qualquer prova.

Partido argumenta que tal prática seria facilmente detectada pelos órgãos de controle. Além disso, a defesa destaca que as contas da campanha de 2022 foram aprovadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sem qualquer menção a irregularidades do tipo.

Queixa-crime aponta que Jojo cometeu crime de difamação. O PT diz que, embora seja uma pessoa jurídica, pode ser vítima do crime, pois possui "honra objetiva" - uma reputação a zelar perante a sociedade. Partido pede a condenação nas penas máximas previstas em lei.

Entretenimento

