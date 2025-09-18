Jojo encara 1ª audiência com PT; partido político pede condenação da famosa

Jojo Todynho, 34, encara hoje (18) a primeira audiência em processo aberto pelo PT.

O que aconteceu

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Na segunda-feira (15), a Justiça do Rio autorizou que a audiência seja realizada por videoconferência.

Jojo comentou com ironia a divulgação da data. "Tem que preparar o look, porque eu tenho que estar linda, com certeza. Tenho que estar maravilhosa", disse ela, no Instagram.

Origem da ação

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026 Imagem: Reprodução

Caso teve início com uma entrevista de Jojo ao podcast "Conversa Paralela", do grupo Brasil Paralelo. De acordo com a famosa, a proposta teria sido feita por telefone para "não deixar rastro" e formalizada durante um almoço.

Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente; [...] Para várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro]. Jojo

Ela diz ter recusado a oferta. As declarações repercutiram nas redes sociais, alcançando mais de três milhões de pessoas apenas no Instagram do podcast.

Alegações do PT

Jojo Todynho disse que teria recebido proposta de R$ 1,5 milhão por campanha para Lula Imagem: Reprodução/YouTube

PT alega que as falas da influenciadora representam um "infundado ataque" ao partido. Os advogados da sigla sustentam que Jojo conectou diretamente a agremiação a uma conduta "socialmente reprovável" sem apresentar qualquer prova.

Partido argumenta que tal prática seria facilmente detectada pelos órgãos de controle. Além disso, a defesa destaca que as contas da campanha de 2022 foram aprovadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sem qualquer menção a irregularidades do tipo.

Queixa-crime aponta que Jojo cometeu crime de difamação. O PT diz que, embora seja uma pessoa jurídica, pode ser vítima do crime, pois possui "honra objetiva" - uma reputação a zelar perante a sociedade. Partido pede a condenação nas penas máximas previstas em lei.