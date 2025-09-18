Jogada macabra pode matar única pessoa que Odete Roitman ama em 'Vale Tudo'

Após sofrer um atentado, Odete Roitman (Debora Bloch) pensará em outro plano para acabar com a vida de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Porém, essa estratégia não dará certo e outra pessoa correrá risco de morrer.

O que aconteceu

Autor do disparo permanece em mistério, mas para Odete o culpado é Marco Aurélio. Ainda em recuperação do tiro que tomou, o executivo da TCA jura vingança à dona da empresa. Além disso, Leila (Carolina Dieckmann) descobre que o marido tem uma arma escondida. Por isso, ele entra na lista dos principais suspeitos do atentado contra Odete.

Nova armadilha de Odete visa matar Marco Aurélio. Após o atentado, Odete faz um suposto pacto de paz com Marco Aurélio para encerrar a guerra de interesses na TCA, sua companhia aérea. Mas tudo não passa de um plano para eliminar o rival. Ela descobre a medicação usada por ele e encomenda, com um químico, um remédio adulterado.

Odete atinge pessoa inesperada

César (Cauã Reymond) toma veneno no lugar de Marco Aurélio. O marido de Odete e herdeiro de 50% da TCA aparece com dor de cabeça no capítulo da próxima terça (23). Sem saber do veneno acrescentado ao medicamento, ele toma o comprimido que seria destinado a Marco Aurélio.

Vilã não desconfia de nada. Odete, sem imaginar o que aconteceu, questiona o ex-genro sobre a dor que estava sentindo, desconfiando que o remédio não tenha feito o efeito esperado: envenená-lo. Enquanto isso, quem sente os sintomas é César, correndo risco de ter algo mais grave.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.