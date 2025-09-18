Topo

Entretenimento

Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

Jessie Cave atuou nos filmes da saga Harry Potter - Reprodução/Instagram
Jessie Cave atuou nos filmes da saga Harry Potter Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

18/09/2025 18h42

Conhecida pelo papel de Lilá Brown em Harry Potter, a atriz Jessie Cave, 38, confidenciou que entrou para a plataforma do Onlyfans para pagar dívidas. Ela, no entanto, não entrega conteúdo adulto, mas explora o fetiche de homens e mulheres por cabelo.

O que aconteceu

Jessie Cave entrou para o Onlyfans em março passado. A medida foi um ato extremo para quitar dívidas após ser recusada no reality show I'm A Celeb — reality britânico de sobrevivência para famosos.

Relacionadas

Jojo Todynho diz que não coube em atração da Disney: 'Fui cuidar da saúde'

Ex-estrela de filmes adultos abandona carreira e se converte ao Islã

Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'

Vejo agora aquela rejeição como uma bênção… E já ganhei mais em seis meses no OnlyFans, com meu cabelo comprido, do que teria ganhado naquele programa.
Jesse Cave, escreveu no Substack, aplicativo de blog

A atriz garante que não compartilha conteúdo adulto na plataforma. Ela posta vídeos sobre seu cabelo grande para explorar o fetiche capilar de homens e mulheres.

Não importa quantas vezes eu diga que não faço conteúdo sexual, recebo uma mensagem em dois segundos pedindo para ver sêmen no meu cabelo ou implorando para eu considerar mostrar tudo.
Jessie Cave

Ela conseguiu pagar suas dívidas com o Onlyfans, mas a consequência de entrar na plataforma foi a exclusão de eventos relacionados à Harry Potter. "Alguns atores que participam de convenções já fizeram séries e filmes em que fizeram cenas de sexo e nudez. Eu só estou brincando com o meu cabelo."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Jojo recusa se retratar e não faz acordo com o PT em audiência na Justiça

3 personagens, 3 maldades: Jaques vira Boaz do avesso em 'Dona de Mim'

'O Verão que Mudou Minha Vida': o que esperar do filme que irá concluir história

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 19/9 a 27/9

Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Êta Mundo Melhor!: as 2 injustiças que acontecem com Dita em um capítulo só

Atriz Harry Potter paga dívidas com Onlyfans: 'Pedem sêmen no cabelo'

2 reviravoltas e sonho alcançado: o que acontece com André em 'Vale Tudo'?

Ator de 'Greys Anatomy' morre em acidente de carro aos 46 anos

Live Nation e Ticketmaster se uniram a revendedores para explorar os fãs, dizem EUA

Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'