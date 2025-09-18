Topo

Entretenimento

Hollywood sai em defesa de Kimmel após ABC tirar do ar programa noturno

Jimmy Kimmel tem programa suspenso nos EUA - Divulgação/Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel tem programa suspenso nos EUA Imagem: Divulgação/Jimmy Kimmel

Los Angeles (EUA)

18/09/2025 10h38

Entidades de Hollywood criticou a Casa Branca por atingir a liberdade de expressão depois que a ABC retirou do ar o programa de Jimmy Kimmel ontem, sob ameaças regulatórias do governo de Donald Trump, apoiando o comediante após seus comentários sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk.

O que aconteceu

Sindicatos que representam roteiristas e atores disseram que a medida equivaleu a um ataque aos direitos de liberdade de expressão protegidos pela Constituição, afirmando que a ABC não deveria ter cedido diante da pressão do governo dos EUA.

Relacionadas

Governo Trump fez pressão contra Jimmy Kimmel após fala sobre Kirk

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

'Sou uma pessoa de fé': o livro que marcou a vida de Marina Silva

A suspensão do programa de Kimmel marcou a mais recente ação contra figuras da mídia, trabalhadores acadêmicos, professores e funcionários de empresas por causa de comentários sobre Kirk após o assassinato do ativista de 31 anos há uma semana em Utah.

O que assinamos — por mais doloroso que possa ser às vezes — é o acordo de liberdade para discordar. É vergonhoso para aqueles no governo que se esquecem dessa verdade fundamental. Quanto aos nossos empregadores, nossas palavras os enriqueceram. Silenciar-nos empobrece o mundo inteiro. Sindicato dos Roteiristas da América West e o Sindicato dos Roteiristas da América East

SAG-AFTRA, sindicato que representa os atores, condenou a suspensão do programa, dizendo que "a decisão de suspender a transmissão do Jimmy Kimmel Live! é o tipo de supressão e retaliação que põe em risco as liberdades de todos". O ator Ben Stiller escreveu "isso não está certo" no site de mídia social X.

Presidente Trump ameaçou repetidamente retirar as licenças das estações de televisão e pressionou as emissoras a pararem de transmitir conteúdo que ele considera questionável. Ele também direcionou sua ira contra a mídia impressa com a apresentação de um processo de difamação de US$15 bilhões contra o New York Times.

Mais cedo na quarta-feira (17), o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, pediu às emissoras locais que parassem de transmitir o programa. Kimmel, que frequentemente tem atacado Trump em seu programa de comédia noturno, não respondeu a um pedido de comentário.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro em LA

'A Fazenda 17' tem primeira punição e briga por cama; veja o resumo

Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'

'Grammy Latino morreu para mim', reclama Lucas, da banda Fresno, após lista de indicações

Mariely Santos guarda bolo de casamento para comer daqui a um ano

Hollywood sai em defesa de Kimmel após ABC tirar do ar programa noturno

'Você é o próximo': os embates entre Jimmy Kimmel e Donald Trump

A Fazenda 17: Yoná mostra seios para Wallas: 'Quer ver? Toma!'

Zé Felipe dança colado com Ana Castela e aparece cheirando seu cangote

'Vale Tudo' hoje (18): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

'Dona de Mim' hoje (18): veja resumo do capítulo desta quinta-feira