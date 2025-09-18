Gordão da XJ gasta mais de R$ 400 mil com roupas: Uma camisa equivale a dez

Gordão da XJ, 20, revelou que gasta uma média mensal de R$ 400 mil com as roupas que veste.

O que aconteceu

Por conta de suas medidas, o influenciador digital precisa encomendar figurinos personalizados para si. "Roupa é o que mais gasto. Uma camisa minha é o equivalente a dez camisas suas. É muito pano", afirmou ele, em entrevista ao influencer Raphael Sousa.

XJ também investe valores altos em sua aparência. Somente nos sapatos de marca que usa, o rapaz costuma gastar em torno de R$ 150 mil por mês, além de outros R$ 8 mil no cuidado com os cabelos e mais R$ 500 mil na compra das joias que usa no dia a dia.

Gordão da XJ pesa atualmente cerca de 253 kg. Em processo de emagrecimento há quase um ano, ele contou já ter chegado a pesar 349 kg.