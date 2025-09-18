Filho de Aline Wirley e Igor Rickli é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Antônio Caramelo, de apenas 10 anos, entrou para a lista de indicados ao Grammy Latino e chamou atenção por ser o concorrente mais jovem da família musical brasileira este ano.

O que aconteceu

O garoto disputa a categoria "Melhor Álbum de Música Infantil" com o projeto "As Aventuras de Caramelo". O disco foi produzido em parceria com o grupo Malibu Kids.

O trabalho reúne 13 faixas inéditas. As músicas transformam situações do cotidiano das crianças em canções divertidas, lúdicas e cheias de mensagens positivas.

Antônio vai disputar o prêmio com outros cinco concorrentes, colocando-o lado a lado com artistas consagrados do segmento, como o grupo Palavra Cantada, referência na música infantil no Brasil.

Nas redes sociais, o pai, Igor Rickli, 41, comemorou a indicação do filho: "Já pensou? Nosso garotinho trazendo o Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil pro Brasil? Acho que a gente vai precisar se beliscar pra acreditar! Quem aí tá na torcida pelo nosso Caramelo?", publicou.

O talento precoce do menino vem de família. Além de ter um pai ator, Antônio é filho da cantora Aline Wirley, 43, ex-Rouge. Além da música, ele já se arrisca na atuação: no ano passado, estreou na TV Globo na novela "Família é Tudo", onde mostrou desenvoltura diante das câmeras e entusiasmo com a rotina de gravações.