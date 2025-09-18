Topo

Fernanda Lima diz que não teme possível separação de Hilbert: 'Em frente'

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert vivem juntos desde 2006
18/09/2025 11h55

Fernanda Lima, 48, afirmou não ver com temor a possibilidade de seu casamento com Rodrigo Hilbert, 45, um dia chegar ao fim.

O que aconteceu

A apresentadora diz que está disposta a encarar com naturalidade uma separação, caso venha a acontecer. "Sempre penso assim: se um dia não for mais [interessante para os dois], vamos embora. Vamos para o que tiver que ser, a vida está aí. Foi bom e está sendo bom, mas se um dia não for mais bom, vamos em frente", declarou, em entrevista ao podcast Pod Falar (YouTube).

Fernanda destacou a importância da autonomia financeira para evitar a dependência conjugal. "Fico pensando que seja lá o que for acontecer, quero me construir para ter autonomia emocional e financeira. A ideia que foi construída de que a gente precisa estar casada, que precisamos de um homem, que a gente não é ninguém sem um homem... Precisamos destruir isso para gerações futuras."

Ela e Rodrigo Hilbert se casaram em 2021, mas vivem em união estável desde 2006. Os dois são pais dos gêmeos João e Francisco, 17.

