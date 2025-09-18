Topo

Entretenimento

EUA: 'Jimmy Kimmel Live!' é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

São Paulo

18/09/2025 12h39

O conglomerado de mídia Sinclair anunciou que substituirá o horário de exibição desta sexta-feira, 19, do programa Jimmy Kimmel Live! por um especial em homenagem a Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA. O especial será exibido nas afiliadas ABC do grupo e disponibilizado a outras emissoras da rede em todo o país.

Além disso, a empresa exigiu que Jimmy Kimmel se retrate publicamente com a família de Kirk e faça uma "doação pessoal significativa" tanto para eles quanto para a Turning Point USA.

A decisão da Sinclair ocorre após o grupo, juntamente com a Nexstar Media Group, outro grande dono de afiliadas ABC, retirar o programa de suas emissoras.

A medida foi motivada por comentários recentes de Kimmel sobre a morte de Kirk, considerados "inapropriados e profundamente insensíveis" pelo vice-presidente da Sinclair, Jason Smith. Pouco depois, a ABC suspendeu a produção do programa de forma indefinida.

Veja trecho da fala de Kimmel sobre Charlie Kirk e comentários recentes do apresentador sobre Trump

Em comunicado, Smith afirmou que os veículos de comunicação têm a responsabilidade de promover um diálogo respeitoso e construtivo. Segundo ele, o caso evidencia a necessidade de ação regulatória da Comissão Federal de Comunicações para lidar com o controle exercido pelas grandes redes nacionais sobre as emissoras locais.

Futuro do programa nas afiliadas

A Sinclair declarou que não pretende reintegrar Jimmy Kimmel Live! em suas emissoras até que haja discussões formais com a ABC sobre "profissionalismo e responsabilidade".

Mesmo que a produção seja retomada pela rede, a empresa garante que só voltará a exibir o programa quando estiver convencida de que os padrões esperados de uma plataforma de transmissão nacional foram cumpridos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Catedral da Sagrada Família em Barcelona pode ser concluída em 10 anos

EUA: 'Jimmy Kimmel Live!' é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

Letícia Spiller posa nua para ensaio fotográfico: 'Faço nudes'

'Êta Mundo Melhor!': Estela vê mais um sonho seu escorrendo pelas mãos

Yoná está no 'gelo fino' entre sucesso e expulsão, diz Chico Barney

Gordão da XJ gasta mais de R$ 400 mil com roupas: Uma camisa equivale a dez

Vitória Strada está 'louca' para voltar às novelas: 'Ficaria muito feliz'

Fernanda Lima diz que não teme possível separação de Hilbert: 'Em frente'

Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro em LA

'A Fazenda 17' tem primeira punição e briga por cama; veja o resumo

Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'