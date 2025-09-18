Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (18): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Zé dos Porcos (Anderson di Rizzi) e Candinho (Sérgio Guizé) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Zé dos Porcos (Anderson di Rizzi) e Candinho (Sérgio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor!'
18/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (18) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Ernesto provoca Celso, e o delegado afirma que ele será transferido. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará. Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Celso discute com Estela e acaba terminando o relacionamento dos dois. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

