Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!': Estela vê mais um sonho seu escorrendo pelas mãos

Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

18/09/2025 12h27

Mais uma vez, Estela (Larissa Manoela) prova que não tem muita sorte nos assuntos do "coração" em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

No capítulo desta quinta (18), Ernesto (Eriberto Leão) provoca Celso (Rainer Cadete). Em seguida, o delegado afirma que o criminoso será transferido.

Celso discute com Estela por conta de Ernesto. Desorientado e sem confiar na namorada, o irmão de Sandra (Flávia Alessandra) acaba terminando o relacionamento dos dois.

Com isso, mais uma vez, a enfermeira perde a chance de viver um grande amor. Apaixonada por Celso, ela revive os traumas de sua relação com Ernesto, que a abusou no passado e a persegue atualmente.

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!'
Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quinta, Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará.

Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Catedral da Sagrada Família em Barcelona pode ser concluída em 10 anos

EUA: 'Jimmy Kimmel Live!' é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

Letícia Spiller posa nua para ensaio fotográfico: 'Faço nudes'

'Êta Mundo Melhor!': Estela vê mais um sonho seu escorrendo pelas mãos

Yoná está no 'gelo fino' entre sucesso e expulsão, diz Chico Barney

Gordão da XJ gasta mais de R$ 400 mil com roupas: Uma camisa equivale a dez

Vitória Strada está 'louca' para voltar às novelas: 'Ficaria muito feliz'

Fernanda Lima diz que não teme possível separação de Hilbert: 'Em frente'

Ator de 'Grey's Anatomy' e 'Jurassic Park' morre em acidente de carro em LA

'A Fazenda 17' tem primeira punição e briga por cama; veja o resumo

Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'