'Êta Mundo Melhor!': Estela vê mais um sonho seu escorrendo pelas mãos

Mais uma vez, Estela (Larissa Manoela) prova que não tem muita sorte nos assuntos do "coração" em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

No capítulo desta quinta (18), Ernesto (Eriberto Leão) provoca Celso (Rainer Cadete). Em seguida, o delegado afirma que o criminoso será transferido.

Celso discute com Estela por conta de Ernesto. Desorientado e sem confiar na namorada, o irmão de Sandra (Flávia Alessandra) acaba terminando o relacionamento dos dois.

Com isso, mais uma vez, a enfermeira perde a chance de viver um grande amor. Apaixonada por Celso, ela revive os traumas de sua relação com Ernesto, que a abusou no passado e a persegue atualmente.

Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta quinta, Samir afirma aos amigos que Candinho virá em socorro de todos. Carneiro leva Cunegundes para ser internada. Sandra confidencia a Inês seus conhecimentos sobre venenos. Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará.

Tobias se incomoda quando Lauro leva Sônia para comprar vestidos. Simbá mente e intriga Anabela contra Aladin. Olímpia fala mal de Dita ao vivo na rádio. O chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

