Topo

Entretenimento

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é eliminado - Reprodução/Globoplay
Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é eliminado Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

De Splash, em São Paulo

18/09/2025 23h55

Gabriel Smaniotto foi o quinto eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,683 na média das notas e perdeu a disputa contra Camille Vitoria e Janício.

O que aconteceu

Qual música o eliminado apresentou? Durante o quinto Festival da temporada, Gabriel Smaniotto defendeu a música "Na Hora da Raiva". Todos se apresentaram ao vivo.

Relacionadas

Jojo Todynho diz que não coube em atração da Disney: 'Fui cuidar da saúde'

Ex-estrela de filmes adultos abandona carreira e se converte ao Islã

Anitta diz criar 'bafafás' para estar na mídia: 'Só que não pode ser ruim'

Piores nomes da noite: o cantor teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Camille Vitoria e Janício completaram o trio.

O júri técnico, composto por Dilsinho, Roberta Miranda e João Marcello Bôscoli, salvou Janício. Gabriel Smaniotto e Camille Vitoria, então, disputaram para ver quem ficava no programa.

Gabriel Smaniotto, porém, foi eliminado por ter a menor média. Ele recebeu nota 8,683 e deu adeus ao reality show musical da Globo.

Na outra ponta da tabela, Juceir Jr, Biahh Cavalcante e Hanii foram os três com as melhores notas da noite.

Estrela da Casa: após Gabriel Smaniotto ser eliminado, quem você quer que vença o programa?

Resultado parcial

Total de 4 votos
Globo/Fernando Schlaepfer
50,00%
Globo/Fernando Schlaepfer
Globo/Fernando Schlaepfer
Globo/Fernando Schlaepfer
Globo/Fernando Schlaepfer
Globo/Fernando Schlaepfer
25,00%
Globo/Fernando Schlaepfer
Globo/Fernando Schlaepfer
25,00%
Globo/Fernando Schlaepfer
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Matheus, Shia, Nizam e mais: quem venceu 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná sobre lixo

Perlla confirma reconciliação com marido que esteve preso: 'É verdade'

Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição em A Fazenda 17

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 19/9 a 27/9

Rafinha Bastos sofre acidente em Nova York e é hospitalizado: Sem capacete

Punição, treta e peitos de fora: as 24 horas caóticas de Yoná em A Fazenda

Anitta diz que não canta ao vivo em premiações

Arma, mistério e Leonardo em choque: Ana Clara vai morrer em 'Vale Tudo'?

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 19/9 a 27/9