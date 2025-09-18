Chico: 'Dudu Camargo em A Fazenda é mistura de Silvio Santos e Frota'

Dudu Camargo virou o centro das atenções em A Fazenda 17 com um estilo que mistura polêmica e estratégias de entretenimento, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Para o colunista de Splash, ele guarda semelhanças com Silvio Santos.

Eu vejo o Dudu se comportando, de alguma maneira, como o Silvio Santos no palco. Ele se faz de maluco pra gerar o entretenimento, pra ter uma tensão. O Dudu Camargo sabe, desde menino moço, que parte do entretenimento, parte da alegria do público carniceiro, que tá ali no sofá salivando pra ver uma treta, pra ver alguma coisa, é dessa tensão, é desse choque. Ele tá indo com ímpeto e com gingado e bom humor e tá assustando todo mundo. Chico Barney

Bárbara vê Dudu como um "apresentador" dentro do reality. Chico brincou: "Ele parece uma mistura de Lucas Selfie na Fazenda, mas com a verve de um Davi Brito. Ele une o melhor desses dois mundos, com um carisma que nenhum deles têm. Ele é o Silvio e o Frota".

O jogo de Dudu já causa desconforto entre participantes. Ele criou uma "fanfic" sobre um suposto romance, irritando Rayane, que namora o cantor Belo, e gerando discussão sobre machismo e exposição de mulheres.

Bárbara Saryne avalia que o exagero faz parte do jogo, mas pode ser perigoso se passar dos limites. Chico concorda:

O Dudu tem um histórico de desrespeito às mulheres, especificamente, né? Não é um negócio que bate muito bem na longa trajetória dele, apesar de tão moço. Então vai ter um limite que eu acho que vai ser ultrapassado em algum momento, dele fazer uma brincadeirinha, um comentário que vai pegar mal e que ele vai se ferrar por causa disso. Mas vamos ver. Chico Barney

